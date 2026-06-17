Лучшая альтернатива Sony: эксперт посоветовала качественные наушники на 2026 год (фото)

Флагманские наушники Sony WH-1000XM6 и Sennheiser Momentum 5 представляют собой первоклассное оборудование, однако они ориентированы на разных пользователей.

Наушники Sony WH-1000XM6 разработаны для пользователей, которые ищут самые "умные" и функциональные наушники, тогда как Sennheiser Momentum 5 ориентированы на удобство и автономность. Подробнее эти две модели сравнила эксперт портала ZDNET Джада Джонс.

В чём преимущества Sennheiser Momentum 5

Sennheiser Momentum 5 Фото: zdnet.com

Одним из преимуществ Sennheiser Momentum 5 является то, что они оснащены аудиопортом USB-C и 3,5-мм разъемом для проводного прослушивания. Оба проводных входа позволяют подключать наушники к смартфонам, ноутбукам и планшетам с портом USB-C для прослушивания с разрешением до 24 бит/96 кГц. Данная модель также поддерживает кодеки AptX Adaptive и AptX Lossless, которые есть в некоторых проигрывателях виниловых пластинок и CD-дисков.

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Еще одно преимущество Sennheiser Momentum 5 — аккумулятор с длительным сроком службы. Наушники способны работать более 60 часов на одном заряде, в том числе 57 часов с включенной функцией ANC. Для сравнения: Sony WH-1000XM6 обещают 30 часов воспроизведения с включенной функцией ANC.

Компания Sennheiser также получила официальную лицензию Dolby Atmos для Momentum 5. Благодаря этой лицензии наушники оптимизированы для обеспечения первоклассного звучания при воспроизведении контента Dolby Atmos, такого как прослушивание Apple Music с Dolby Atmos или просмотр фильмов с кодировкой Atmos на Disney Plus.

Цена Sennheiser Momentum 5 в Украине — от 14 199 до 20 799 грн.

В чём плюсы Sony WH-1000XM6

Sony WH-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Наушники Sony WH-1000XM6 понравятся тем, кто ищет более продвинутые функции, такие как управление жестами, быстрое подключение к Windows, горячие клавиши для потоковой передачи музыки, встроенный доступ к Google Gemini и Auracast и т. д.

Sony WH-1000XM6 также лидируют в плане шумоподавления. По словам эксперта, они лучше маскируют средние и низкие частоты, чем Momentum 5, а адаптивный алгоритм шумоподавления Sony работает быстрее, приглушая внезапные шумы.

Цена Sony WH-1000XM6 в Украине — около 20 799 грн.

Выводы

В итоге Джонс отметила, что отдаёт предпочтение Sennheiser Momentum 5 из-за их аппаратной поддержки Dolby Atmos и длительного времени работы от аккумулятора. По её словам, Momentum 5 отличаются более сбалансированным звуком и более удобны для длительного ношения. Кроме того, WH-1000XM6 по-прежнему обеспечивают превосходное шумоподавление и широкий набор функций, не слишком сильно уступая Sony WH-1000XM6 в этих аспектах.

Напомним, что OnePlus готовится выпустить новые бюджетные наушники Nord Buds 4 с функцией ANC и пространственным звуком.

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