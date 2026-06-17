Недорогие наушники, достойные внимания в 2026 году: раскрыта цена новинки от Nothing

Британская компания Nothing, судя по всему, готовится выпустить новые наушники Ear (3a), которые станут более доступной версией Ear (3).

Будущие наушники Nothing Ear (3a) уже были замечены в индонезийской базе данных сертификации SDPPI. На это обратил внимание портал TheTechOutlook.

Ранее Nothing выпустила наушники Ear и Ear (a), однако бренд не представил модель "a" для Nothing Ear (2).

По данным Dealabs, наушники Nothing Ear (3a) будут доступны в четырёх цветах: белом, чёрном, жёлтом и розовом. Эта цветовая палитра практически идентична палитре Ear (a) 2024 года. Единственным обновлением стал розовый цвет.

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Источники указывают, что Nothing Ear (3a) будут стоить 99 евро (около 5 152 грн), как и Ear (a) в момент начала продаж. В настоящее время цена на Ear (a) уже снизилась. В Украине их можно приобрести за 3 199 грн.

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Дата выпуска и технические характеристики Nothing Ear (3a) пока не разглашаются.

Напомним, эксперт сравнила флагманские наушники Sony WH-1000XM6 и Sennheiser Momentum 5, назвав лучшую модель.

"Фокус" также сообщал, что OnePlus собирается выпустить бюджетные наушники Nord Buds 4 с функцией ANC и хорошим звуком.