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Недорогие, но качественные беспроводные наушники: какую модель рекомендует эксперт (фото)

Наушники Monster N-Lite 203
Monster N-Lite 203 | Фото: Monster

Беспроводные наушники Monster N-Lite 203 обеспечивают неплохое качество звука и приличное время работы от аккумулятора по доступной цене.

Обозреватель гаджетов Тими Кантисано рекомендует Monster N-Lite 203 тем, кто ищет недорогие беспроводные наушники с хорошими характеристиками. Свой выбор он объяснил в статье для Android Police.

По словам Кантисано, Monster N-Lite 203 обеспечивают чистый звук, поэтому отлично подходят для прослушивания музыки. Кроме того, автор отметил отличную четкость голоса во время звонков.

Беспроводные наушники Monster N-Lite 203
Monster N-Lite 203

Monster N-Lite 203 обещают до восьми часов работы от одного заряда. Вместе с зарядным чехлом это время увеличивается до 30 часов.

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Наушники поддерживают сенсорное управление для регулировки громкости, выбора треков и т. д. Они весят всего 3,85 г, что на 15% легче стандартных наушников, а также обладают защитой от воды по стандарту IPX6. В комплект входят 3 пары мягких резиновых амбушюр разных размеров.

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Кантисано подчеркнул, что Monster N-Lite 203 подойдут не всем, но в своем ценовом диапазоне — это одни из лучших наушников.

  • Цена Monster N-Lite 203 — 13 долларов (около 584 грн).

Напомним, что компания OnePlus представила наушники Nord Buds 4, которые дополнят существующую модель Nord Buds 4 Pro.

Фокус также сообщал, что компания Nothing, по всей видимости, готовится выпустить новые бюджетные наушники Ear (3a).