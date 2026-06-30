Недорогие, но качественные беспроводные наушники: какую модель рекомендует эксперт (фото)
Беспроводные наушники Monster N-Lite 203 обеспечивают неплохое качество звука и приличное время работы от аккумулятора по доступной цене.
Обозреватель гаджетов Тими Кантисано рекомендует Monster N-Lite 203 тем, кто ищет недорогие беспроводные наушники с хорошими характеристиками. Свой выбор он объяснил в статье для Android Police.
По словам Кантисано, Monster N-Lite 203 обеспечивают чистый звук, поэтому отлично подходят для прослушивания музыки. Кроме того, автор отметил отличную четкость голоса во время звонков.
Monster N-Lite 203 обещают до восьми часов работы от одного заряда. Вместе с зарядным чехлом это время увеличивается до 30 часов.
Какие беспроводные наушники вы носите?
Наушники поддерживают сенсорное управление для регулировки громкости, выбора треков и т. д. Они весят всего 3,85 г, что на 15% легче стандартных наушников, а также обладают защитой от воды по стандарту IPX6. В комплект входят 3 пары мягких резиновых амбушюр разных размеров.
Кантисано подчеркнул, что Monster N-Lite 203 подойдут не всем, но в своем ценовом диапазоне — это одни из лучших наушников.
- Цена Monster N-Lite 203 — 13 долларов (около 584 грн).
Напомним, что компания OnePlus представила наушники Nord Buds 4, которые дополнят существующую модель Nord Buds 4 Pro.
Фокус также сообщал, что компания Nothing, по всей видимости, готовится выпустить новые бюджетные наушники Ear (3a).