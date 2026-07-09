Дешевша альтернатива Apple Watch: вийшов бюджетний, але надійний смартгодинник (фото)

Компанія Haylou представила свій найновіший флагманський розумний годинник Watch Hyper, розроблений для користувачів, які люблять активний відпочинок.

Haylou Watch Hyper поєднує у собі розширену навігацію, відстеження фізичної активності та розумні функції. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.

Навігація

Навігаційна система є однією з найбільших переваг Haylou Watch Hyper. Годинник оснащений дводіапазонним GPS L1 + L5 для покращеної точності визначення місцезнаходження у містах, лісах та інших умовах.

Haylou Watch Hyper

Watch Hyper також пропонує карти офлайн, що корисно в умовах відсутності зв’язку. Функція повернення до попереднього маршруту також може допомогти під час походів або відпочинку на свіжому повітрі.

Функції

Для відстеження активності годинник оснащений 6-осьовим датчиком руху в поєднанні з алгоритмом руху Sevier. Він підтримує понад 170 спортивних режимів. Є інтелектуальне розпізнавання тренувань, персоналізовані цілі тренувань та аналітика ефективності.

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Watch Hyper дозволяє здійснювати дзвінки через Bluetooth, а користувачі Android можуть надсилати швидкі відповіді через WhatsApp. Годинник також здатен перетворювати голосові повідомлення на текстові, що зручно під час спілкування у русі.

Окрім того, Watch Hyper отримав голосового помічника зі ШІ. Він дозволяє отримувати доступ до голосових команд навіть без інтернету.

Акумулятор та дисплей

Haylou Watch Hyper

Watch Hyper оснащений 1,97-дюймовим AMOLED-дисплеєм з адаптивною яскравістю для покращеної видимості в різних умовах освітлення. Великим плюсом є водонепроникність 5 атм, що робить його стійким до дощу на навіть занурення під воду.

Haylou обіцяє до 18 днів без підзарядки за умов нормального використання. З увімкненим GPS годинник може пропрацювати 24 годин поспіль, перш ніж розрядитися.

Ціна Haylou Watch Hyper — 85 доларів (приблизно 3 800 грн).

Нагадаємо, Google Pixel Watch 4 пропонує чудове програмне забезпечення, мінімалістичне обладнання та найкращі функції безпеки, які можна знайти серед сучасних розумних годинників.

Фокус також повідомляв, що компанія Honor представила розумний годинник Watch 6, який вирізняється тривалим часом автономної роботи.