Нові розумні годинники Samsung на підході: чим здивує конкурент Apple Watch (фото)

Компанія Samsung незабаром представить розумні годинники нового покоління Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2, оснащені новими чипсетами та потужнішими акумуляторами.

Офіційний анонс Samsung Galaxy Watch 9 та Samsung Galaxy Watch Ultra 2 відбудеться 22 липня на заході Samsung Galaxy Unpacked. Портал WinFuture розкрив деякі ключові характеристики новинок.

Найбільш помітним оновленням Galaxy Watch став процесор. Samsung, схоже, відмовляється від власних чипів Exynos на користь однокристальних систем Snapdragon Wear Elite від Qualcomm, що базуються на 3-нм техпроцесі.

Рендери Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2 Фото: Samsung

Очікується, що це підвищить не лише продуктивність, але й енергоефективність годинників. Залежно від моделі, чип Snapdragon Wear Elite буде працювати у поєднанні з 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 або 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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Ще одним покращенням стали більші акумулятори. Згідно з витоком, 40-міліметровий Galaxy Watch 9 оснащений батареєю ємністю 325 мАг, 44-міліметровий Galaxy Watch 9 має акумулятор на 445 мАг, а ємність акумулятора Galaxy Watch Ultra 2 становить цілих 800 мАг.

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В основі пристроїв лежить операційна система Android Wear з програмною оболонкою Samsung One UI Watch версії 9.0. Обидва годинники пропонують Bluetooth 6.0, NFC та дводіапазонний Wi-Fi. Версії з підтримкою LTE також підтримують підключення до мобільних мереж. Galaxy Watch 9 має алюмінієвий корпус, тоді як Galaxy Watch Ultra 2 використовує титан.

Що стосується вартості, за даними порталу, цього року Samsung значно підвищила ціни на свої нові годинники.

Ціна Samsung Galaxy Watch 9 — від 409 євро (близько 20 920 грн).

Ціна Samsung Galaxy Watch Ultra 2 — від 749 євро (близько 38 308 грн).

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