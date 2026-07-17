Лучшие смарт-часы с выносливыми батареями: 5 вариантов на июль 2026 года (фото)

Современные умные часы с кремний-углеродными аккумуляторами способны обеспечить длительное время автономной работы. Такие модели можно найти у брендов Xiaomi, Apple, OnePlus, Huawei и Samsung.

Среди смарт-часов 2026 года эксперты портала Gizmochina выделили 5 лучших моделей, оснащенных мощными аккумуляторами.

Xiaomi Watch 5

Xiaomi Watch 5 Фото: Xiaomi

Xiaomi Watch 5 работает под управлением операционной системы Wear OS 6, которая довольно быстро разряжает аккумулятор из-за интеграции с приложениями и фоновой синхронизации. Несмотря на это, часы способны проработать до 6 дней в стандартном режиме и до 18 дней в режиме энергосбережения.

Для этого в Xiaomi Watch 5 используется кремний-углеродный аккумулятор емкостью 930 мАч. Кроме того, в них сочетаются основной процессор Snapdragon и энергоэффективный сопроцессор, что позволяет избежать излишних затрат энергии.

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OnePlus Watch 4

OnePlus Watch 4 Фото: OnePlus

OnePlus Watch 4 также работает на Wear OS 6, обеспечивая при этом около 5 дней автономной работы в стандартном режиме. При интенсивном использовании, в частности с включенным GPS, время работы от аккумулятора сокращается примерно до 3 дней.

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При необходимости OnePlus Watch 4 может перейти в специальный режим энергосбережения. В этом случае основной процессор отключится, перенеся основные функции на сопроцессор. В таком режиме часы могут проработать до 16 дней.

OnePlus Watch 4 оснащен аккумулятором емкостью 646 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Гаджет полностью заряжается с нуля до 100 % примерно за 75 минут.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 Фото: Gizmochina

Huawei Watch GT Runner 2 — идеальный вариант для отслеживания тренировок, не перегруженный сторонними приложениями. Эти часы работают на собственной ОС HarmonyOS и обеспечивают до 14 дней автономной работы при умеренном использовании и около 7 дней при активном использовании.

Поскольку бегунам и туристам важно отслеживать маршрут, Huawei Watch GT Runner 2 обеспечивает до 32 часов непрерывного двухдиапазонного GPS-отслеживания на одном заряде.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 Фото: PCMag

Часы Watch Ultra 3 позволяют пользователям iPhone оставаться в экосистеме Apple и обеспечивают до 42 часов обычного использования на одном заряде. Режим низкого энергопотребления может продлить это время до 72 часов.

Даже при включенном дисплее и активной сотовой связи Apple Watch Ultra 3 не требуют ежедневной зарядки. Это стало возможным благодаря оптимизации чипа S10 и watchOS 26. Также стоит отметить, что 15-минутная зарядка обеспечивает примерно 12 часов стандартного использования.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra Фото: Stuff

Samsung Galaxy Watch Ultra обещает до 100 часов автономной работы в режиме энергосбережения или 48 часов при обычном использовании. Он работает на Wear OS 6 с интерфейсом Samsung One UI 8 Watch и оснащен аккумулятором емкостью 590 мАч.

При необходимости Galaxy Watch Ultra может синхронизироваться с Galaxy Ring. Если носить эти два устройства одновременно, они будут распределять между собой функции отслеживания состояния здоровья. Например, кольцо может отслеживать сон и сердечный ритм, экономя заряд часов.

Напомним, что Samsung вскоре представит умные часы нового поколения Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.

Фокус также сообщал, что компания Haylou выпустила флагманские умные часы Watch Hyper для активного отдыха.