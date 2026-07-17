Найкращі смартгодинники з витривалими батареями: 5 варіантів на липень 2026 року (фото)

Сучасні розумні годинники з кремнієво-вуглецевими акумуляторами здатні забезпечити тривалий час автономної роботи. Такі моделі можна знайти у брендів Xiaomi, Apple, OnePlus, Huawei, та Samsung.

Серед смартгодинників 2026 року експерти порталу Gizmochina виділили 5 найкращих варіантів, оснащених потужними акумуляторами.

Xiaomi Watch 5

Xiaomi Watch 5 Фото: Xiaomi

Xiaomi Watch 5 працює під управлінням операційної системи Wear OS 6, яка досить швидко розряджає батарею через інтеграцію з додатками та фонову синхронізацію. Попри це, годинник здатен протриматися до 6 днів у стандартному режимі та до 18 днів у режимі енергозбереження.

Для цього Xiaomi Watch 5 використовує кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 930 мАг. Окрім того, він поєднує основний процесор Snapdragon з низькоенергетичним співпроцесором, що запобігає зайвим витратам енергії.

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OnePlus Watch 4

OnePlus Watch 4 Фото: OnePlus

OnePlus Watch 4 також використовує Wear OS 6, пропонуючи при цьому близько 5 днів автономної роботи у стандартному режимі. При інтенсивному використанні, зокрема з увімкненим GPS, час роботи від батареї скорочується приблизно до 3 днів.

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При потребі OnePlus Watch 4 може перейти на спеціальний режим енергозбереження. У такому разі основний процесор вимкнеться, переклавши основні функції на співпроцесор. У такому режимі годинник може витримати до 16 днів.

OnePlus Watch 4 оснащений акумулятором ємністю 646 мАг з підтримкою швидкої зарядки. Гаджет повністю заряджається від нуля до 100% приблизно за 75 хвилин.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 Фото: Gizmochina

Huawei Watch GT Runner 2 — ідеальний варіант для відстеження тренувань, не перевантажений сторонніми програмами. Цей годинник працює на власній HarmonyOS та забезпечує до 14 днів автономної роботи при помірному використанні близько 7 днів активної роботи.

Оскільки для бігунів та туристів важливо моніторити маршрут, Huawei Watch GT Runner 2 пропонує до 32 годин безперервного дводіапазонного GPS-відстеження на одному заряді.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 Фото: PCMag

Watch Ultra 3 дозволяють користувачам iPhone залишатися в екосистемі Apple та витримують до 42 годин звичайного використання на одному заряді. Режим низького енергоспоживання може розтягнути цей термін до 72 годин.

Навіть з увімкненим дисплеєм та активним стільниковим зв'язком Apple Watch Ultra 3 не потребує щоденної зарядки. Це стало можливим завдяки оптимізації чипа S10 та watchOS 26. Також варто зазначити, що 15-хвилинна зарядка забезпечує приблизно 12 годин стандартного використання.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra Фото: Stuff

Samsung Galaxy Watch Ultra обіцяє до 100 годин роботи від акумулятора у режимі енергозбереження або 48 годин завичайного використання. Він працює на Wear OS 6 з інтерфейсом Samsung One UI 8 Watch та використовує акумулятор ємністю 590 мАг.

При потребі Galaxy Watch Ultra може синхронізуватися з Galaxy Ring. Якщо носити ці два пристрої одночасно, вони розподілятимуть між собою функції відстеження здоров'я. Наприклад, кільце може моніторити сон та серцевий ритм, економлячи зарядку годинника.

Нагадаємо, Samsung незабаром представить розумні годинники нового покоління Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2.

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