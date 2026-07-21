У якого смартфона Android краща камера: порівняння флагманів Samsung та Huawei (фото)

Huawei Pura 90s Pro Max та Samsung Galaxy S26 Ultra оснащені потужними системами камер, проте на практиці демонструюсь дещо різні результати.

Можливості камер Samsung Galaxy S26 Ultra та Huawei Pura 90s Pro Max випробував експерт порталу PhoneArena Віктор Христов.

Pura 90s Pro Max має дві ключові переваги порівняно з Galaxy S26 Ultra. По-перше, основна камера Huawei працює з об'єктивом із 10-ступінчастою змінною діафрагмою (від f/1.4 до f/4.0). Другою перевагою є масивний телеоб'єктив, який забезпечує кращі знімки із зумом.

Важливо

Смартфони з найкращими камерами: топ 7 моделей на липень 2026 року (фото)

Смартфон Galaxy S26 Ultra має одну додаткову камеру з 3-кратним збільшенням, тоді як Pura 90s Pro Max використовує новий основний сенсор камери з технологією LOFIC для кращого динамічного діапазону. Huawei також пропонує власну колірну матрицю RYYB, яка пропускає більше світла.

Відео дня

Камери Huawei Pura 90s Pro Max:

основна — 50 Мп, f/1.4–f/4.0, 1/1.28 мм, OIS;

телеоб’єктив — 200 Мп, f/2.6, 4х оптичний зум, OIS;

ультраширококутна — 40 Мп, f/2.2, з автофокусом;

фронтальна — 13 Мп, f/2.0 з автофокусом.

Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max Фото на Huawei Pura 90s Pro Max

Камери Samsung Galaxy S26 Ultra:

основна — 200 Мп, f/1.4, 23 мм, OIS;

телеоб’єктив — 10 Мп, f/2.4, 69 мм, 3х оптичний зум, OIS;

телеоб’єктив — 50 Мп, f/2.9, 115 мм, 5х оптичний зум, OIS;

ультраширококутна — 50 Мп, f/1.9, 13 мм, кут огляду 120°, автофокус (Dual Pixel);

фронтальна — 12 Мп, f/2.2 з автофокусом.

Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra

Нагадаємо, компанія Huawei представила на світовому ринку смартфон Pura 90 Pro Max з камерою на 200 МП.

Фокус також повідомляв, що Oppo Find X10 Pro Max може отримати потрійну 200-мегапіксельну камеру.