У какого смартфона на Android камера лучше: сравнение флагманов Samsung и Huawei (фото)

Huawei Pura 90s Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra оснащены мощными камерными системами, однако на практике демонстрируют несколько разные результаты.

Возможности камер Samsung Galaxy S26 Ultra и Huawei Pura 90s Pro Max протестировал эксперт портала PhoneArena Виктор Христов.

Pura 90s Pro Max обладает двумя ключевыми преимуществами по сравнению с Galaxy S26 Ultra. Во-первых, основная камера Huawei работает с объективом с 10-ступенчатой переменной диафрагмой (от f/1,4 до f/4,0). Вторым преимуществом является мощный телеобъектив, который обеспечивает лучшие снимки с зумом.

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Смартфон Galaxy S26 Ultra оснащен одной дополнительной камерой с 3-кратным увеличением, тогда как Pura 90s Pro Max использует новый основной сенсор камеры с технологией LOFIC для лучшего динамического диапазона. Huawei также предлагает собственную цветовую матрицу RYYB, которая пропускает больше света.

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Камеры Huawei Pura 90s Pro Max:

основная — 50 Мп, f/1,4–f/4,0, 1/1,28 мм, OIS;

телеобъектив — 200 Мп, f/2,6, 4-кратный оптический зум, OIS;

ультраширокоугольная — 40 Мп, f/2,2, с автофокусом;

фронтальная — 13 Мп, f/2,0 с автофокусом.

Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max Фото, сделанное на Huawei Pura 90s Pro Max

Камеры Samsung Galaxy S26 Ultra:

основная — 200 Мп, f/1,4, 23 мм, OIS;

телеобъектив — 10 Мп, f/2,4, 69 мм, 3-кратный оптический зум, OIS;

телеобъектив — 50 Мп, f/2,9, 115 мм, 5-кратный оптический зум, OIS;

ультраширокоугольная — 50 Мп, f/1,9, 13 мм, угол обзора 120°, автофокус (Dual Pixel);

фронтальная — 12 Мп, f/2,2 с автофокусом.

Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra

Напомним, компания Huawei представила на мировом рынке смартфон Pura 90 Pro Max с камерой на 200 МП.

Фокус также сообщал, что Oppo Find X10 Pro Max может получить тройную 200-мегапиксельную камеру.