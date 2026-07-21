У какого смартфона на Android камера лучше: сравнение флагманов Samsung и Huawei (фото)
Huawei Pura 90s Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra оснащены мощными камерными системами, однако на практике демонстрируют несколько разные результаты.
Возможности камер Samsung Galaxy S26 Ultra и Huawei Pura 90s Pro Max протестировал эксперт портала PhoneArena Виктор Христов.
Pura 90s Pro Max обладает двумя ключевыми преимуществами по сравнению с Galaxy S26 Ultra. Во-первых, основная камера Huawei работает с объективом с 10-ступенчатой переменной диафрагмой (от f/1,4 до f/4,0). Вторым преимуществом является мощный телеобъектив, который обеспечивает лучшие снимки с зумом.Важно
Смартфон Galaxy S26 Ultra оснащен одной дополнительной камерой с 3-кратным увеличением, тогда как Pura 90s Pro Max использует новый основной сенсор камеры с технологией LOFIC для лучшего динамического диапазона. Huawei также предлагает собственную цветовую матрицу RYYB, которая пропускает больше света.
Камеры Huawei Pura 90s Pro Max:
- основная — 50 Мп, f/1,4–f/4,0, 1/1,28 мм, OIS;
- телеобъектив — 200 Мп, f/2,6, 4-кратный оптический зум, OIS;
- ультраширокоугольная — 40 Мп, f/2,2, с автофокусом;
- фронтальная — 13 Мп, f/2,0 с автофокусом.
Камеры Samsung Galaxy S26 Ultra:
- основная — 200 Мп, f/1,4, 23 мм, OIS;
- телеобъектив — 10 Мп, f/2,4, 69 мм, 3-кратный оптический зум, OIS;
- телеобъектив — 50 Мп, f/2,9, 115 мм, 5-кратный оптический зум, OIS;
- ультраширокоугольная — 50 Мп, f/1,9, 13 мм, угол обзора 120°, автофокус (Dual Pixel);
- фронтальная — 12 Мп, f/2,2 с автофокусом.
Напомним, компания Huawei представила на мировом рынке смартфон Pura 90 Pro Max с камерой на 200 МП.
Фокус также сообщал, что Oppo Find X10 Pro Max может получить тройную 200-мегапиксельную камеру.