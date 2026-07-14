Новый смартфон на Android с камерой на 200 МП: сколько стоит новинка Huawei (фото)

Компания Huawei представила на мировом рынке серию Pura 90, в которую входят смартфоны Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max.

Huawei Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max имеют много общего, однако последний лидирует по ряду показателей, таких как камера и скорость зарядки. Об этом пишет GSMArena.

Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max отличается 200-мегапиксельной камерой RYYB. Это сенсор размером 1/1,28 дюйма, установленный за объективом с диафрагмой f/2,6 и 4-кратным оптическим зумом.

Цвета Huawei Pura 90s Pro Max Цвета Huawei Pura 90s Pro Max Цвета Huawei Pura 90s Pro Max Цвета Huawei Pura 90s Pro Max

Huawei Pura 90s Pro оснащен собственной 4-кратной телеобъективной камерой, однако она оснащена 50-мегапиксельным сенсором. Камера имеет объектив с диафрагмой f/2,1 и оптической стабилизацией изображения (OIS), а также поддерживает режим макросъемки (5 см). Основные камеры у обеих моделей схожи, однако в версии Pro отсутствует технология LOFIC.

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Что касается остальных характеристик, Pura 90s Pro Max получил 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 1308 x 2880 пикселей, тогда как Pura 90s Pro оснащен меньшим 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1256 x 2760 пикселей.

Цвета Huawei Pura 90s Pro Цвета Huawei Pura 90s Pro Цвета Huawei Pura 90s Pro Цвета Huawei Pura 90s Pro

Оба дисплея защищены стеклом Kunlun Glass и поддерживают технологию, снижающую блики до 70 %. Алмазоподобное углеродное покрытие и керамический материал из нитрида кремния также повышают устойчивость к царапинам в 16 раз и устойчивость к падениям в 25 раз.

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В смартфонах используется процессор Kirin 9030S в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Они работают под управлением EMUI 16.

Серия Huawei Pura 90 также оснащена аккумуляторами емкостью 6000 мАч. Модель Pro Max поддерживает более быструю зарядку — 100 Вт проводную и 80 Вт беспроводную, тогда как модель Pro предлагает только 66 Вт и 50 Вт соответственно.

Цена Huawei Pura 90 Pro — от 900 евро (около 46 080 грн).

Цена Huawei Pura 90s Pro Max — от 1150 евро (около 58 880 грн).

Напомним, что Oppo может выпустить смартфон Find X10 Pro Max с тройной 200-мегапиксельной камерой.

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