Новый смартфон на Android с камерой на 200 МП: сколько стоит новинка Huawei (фото)
Компания Huawei представила на мировом рынке серию Pura 90, в которую входят смартфоны Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max.
Huawei Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max имеют много общего, однако последний лидирует по ряду показателей, таких как камера и скорость зарядки. Об этом пишет GSMArena.
Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max отличается 200-мегапиксельной камерой RYYB. Это сенсор размером 1/1,28 дюйма, установленный за объективом с диафрагмой f/2,6 и 4-кратным оптическим зумом.
Huawei Pura 90s Pro оснащен собственной 4-кратной телеобъективной камерой, однако она оснащена 50-мегапиксельным сенсором. Камера имеет объектив с диафрагмой f/2,1 и оптической стабилизацией изображения (OIS), а также поддерживает режим макросъемки (5 см). Основные камеры у обеих моделей схожи, однако в версии Pro отсутствует технология LOFIC.
Что касается остальных характеристик, Pura 90s Pro Max получил 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 1308 x 2880 пикселей, тогда как Pura 90s Pro оснащен меньшим 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1256 x 2760 пикселей.
Оба дисплея защищены стеклом Kunlun Glass и поддерживают технологию, снижающую блики до 70 %. Алмазоподобное углеродное покрытие и керамический материал из нитрида кремния также повышают устойчивость к царапинам в 16 раз и устойчивость к падениям в 25 раз.Важно
В смартфонах используется процессор Kirin 9030S в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Они работают под управлением EMUI 16.
Серия Huawei Pura 90 также оснащена аккумуляторами емкостью 6000 мАч. Модель Pro Max поддерживает более быструю зарядку — 100 Вт проводную и 80 Вт беспроводную, тогда как модель Pro предлагает только 66 Вт и 50 Вт соответственно.
- Цена Huawei Pura 90 Pro — от 900 евро (около 46 080 грн).
- Цена Huawei Pura 90s Pro Max — от 1150 евро (около 58 880 грн).
Напомним, что Oppo может выпустить смартфон Find X10 Pro Max с тройной 200-мегапиксельной камерой.
Фокус также сообщал, что компактный смартфон на Android порадовал качеством фотографий во время тестов камеры.