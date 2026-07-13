Флагман Android с тремя камерами по 200 МП: какой смартфон порадует качеством фото

Компания Oppo планирует выпустить линейку смартфонов Find X10, в которую войдут Find X10, Find X10 Pro и Find X10 Pro Max. Последний может быть оснащен тройной 200-мегапиксельной камерой.

Выход серии Oppo Find X10 ожидается в первой половине 2027 года. Подробности о флагманском устройстве Find X10 Pro Max уже просочились в сеть, сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдера.

По данным инсайдера, Oppo тестирует для Find X10 Pro Max тройную камеру, в которую входит 200-мегапиксельный основной объектив с размером сенсора около 1/1,3 дюйма, 200-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с размером сенсора около 1/1,5 дюйма и 200-мегапиксельную перископическую телеобъективную камеру с размером сенсора около 1/1,3 дюйма.

Инсайдер утверждает, что бренд надеется сохранить эту усовершенствованную систему камер в окончательной серийной модели Oppo Find X10 Pro Max. Ранее сообщалось, что смартфон также будет оснащён 50-мегапиксельной фронтальной камерой с автофокусом.

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По слухам, инженерный прототип Oppo Find X10 Pro Max работает на 2-нм чипсете Dimensity 9600 Pro и оснащен 6,89-дюймовым LTPO OLED-дисплеем от BOE с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц, поддержкой цветовой гаммы BT.2020 и тонкими рамками.

Источники сообщают, что Find X10 Pro Max будет поставляться с ColorOS 17 на базе Android 17. Цена и точная дата выхода устройства пока не разглашаются.

Напомним, что Redmi готовится выпустить смартфоны Turbo 6 и Turbo 6 Max, оснащенные мощными аккумуляторами.

Фокус также сообщал, что Motorola вскоре представит смартфон Edge 70 Max с обновленной батареей.