Батарея емкостью 10 000 мАч и большой экран: новые смартфоны Xiaomi рассекречены до выхода

Компания Redmi, являющаяся суббрендом Xiaomi, готовится выпустить серию смартфонов Turbo 6, которые будут отличаться мощными аккумуляторами.

Ожидается, что будущая линейка Redmi Turbo 6 будет включать базовую модель Turbo 6 и более продвинутую версию Turbo 6 Max. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера.

Сообщается, что обе модели Redmi Turbo 6 будут оснащены большими 7-дюймовыми дисплеями и аккумуляторами емкостью 10 000 мАч.

Одним из ключевых отличий между смартфонами, по всей видимости, станет процессор. Стандартная версия Redmi Turbo 6 будет работать на чипсете серии Dimensity 8, тогда как Redmi Turbo 6 Max выйдет с чипсетом серии Dimensity 9.

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Как отмечается в издании, в случае с Redmi Turbo 6 речь может идти о чипсете Dimensity 8600, изготовленном по 3-нм технологическому процессу TSMC. Аналогичный чип может получить смартфон Honor Power 3, который, по слухам, будет оснащен аккумулятором ёмкостью 12 000 мАч.

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Среди прочих характеристик новинок Xiaomi стоит отметить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, металлическую рамку и защиту от пыли и воды по стандарту IP68/IP69.

Источники указывают на то, что Redmi Turbo 6 Max дебютирует в январе 2027 года. Дата выхода базовой модели Redmi Turbo 6 пока неизвестна.

Напомним, что Motorola вскоре представит смартфон Edge 70 Max с улучшенным аккумулятором и высококачественным дисплеем.

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