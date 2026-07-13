Батарея на 10 000 мАг та великий екран: нові смартфони Xiaomi розсекречені до виходу

Компанія Redmi, яка є суббрендом Xiaomi, готується випустити серію смартфонів Turbo 6, що вирізнятимуться потужними акумуляторами.

Очікується, що майбутня лінійка Redmi Turbo 6 включатиме базовий смартфон Turbo 6 та більш просунутий варіант Turbo 6 Max. Про це пише Gizmochina з посиланням на авторитетного інсайдера.

Повідомляється, що обидві моделі Redmi Turbo 6 матимуть великі 7-дюймові дисплеї та акумулятори ємністю 10 000 мАг.

Однією з ключових відмінностей між смартфонами, схоже, буде процесор. Стандартний Redmi Turbo 6 працюватиме на чипсеті серії Dimensity 8, тоді як Redmi Turbo 6 Max вийде з чипсетом серії Dimensity 9.

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Як зазначають у виданні, у випадку Redmi Turbo 6 може йтися про чипсет Dimensity 8600, побудований за 3-нм технологічним процесом TSMC. Аналогічний чип може отримати смартфон Honor Power 3, який, за чутками, матиме батарею ємністю 12 000 мАг.

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Серед інших характеристик новинок Xiaomi варто згадати ультразвуковий сканер відбитків пальців, вбудований у дисплей, металеву рамку та захист від пилу та води за стандартом IP68/IP69.

Витоки вказують на те, що Redmi Turbo 6 Max дебютує в січні 2027 року. Дата виходу базового Redmi Turbo 6 поки невідома.

Нагадаємо, Motorola незабаром представить смартфон Edge 70 Max покращеним акумулятором та високоякісним дисплеєм.

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