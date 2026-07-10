Дешевші флагмани Android з чудовими параметрами: 5 альтернатив Xiaomi 17T Pro (фото)

Xiaomi 17T Pro являє собою універсальний субфлагманський смартфон, проте кілька інших телефонів пропонують подібну потужність, а в деяких випадках і кращу ціну.

Для тих, хто шукає смартфон з преміальними характеристиками, але за розумну ціну, експерти порталу Gizmochina підібрали 5 альтернатив Xiaomi 17T Pro.

Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra Фото: PhoneArena

Poco F8 Ultra – це один з найближчих конкурентів Xiaomi 17T Pro, адже вони виготовлені однією материнською компанією. Найбільша відмінність полягає в чипі, адже Poco F8 Ultra працює на потужнішому Snapdragon 8 Elite Gen 5, зданому витримувати інтенсивні навантаження.

Серед інших переваг Poco F8 Ultra варто відзначити акумулятор ємністю 6500 мАг із дротовою зарядкою потужністю 100 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт, потрійну камеру та стереодинаміки Bose.

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Ціна Poco F8 Ultra в Україні — від 35 890 грн.

OnePlus 15R

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

OnePlus 15R підійде тим, хто найбільше цінує швидкість зарядки та плавну роботу програмного забезпечення. Цей пристрій працює на процесорі Snapdragon 8 Gen 5 та має потужний акумулятор ємністю 7400 мАг.

Смартфон також пропонує 6,83-дюймову AMOLED-панель із швидкою частотою оновлення 165 Гц, чисту операційну систему OxygenOS без зайвих елементів, інтерполяцію частоти кадрів в іграх та простіші налаштування камери, ніж у Xiaomi 17T Pro.

Ціна OnePlus 15R в Україні — від 24 000 грн.

Honor 600 Pro

Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com

Субфлагман Honor 600 Pro зосереджений на якості камери та дисплея. Його ,57-дюймовий AMOLED-екран досягає яскравості 8000 ніт, а основна камера використовує величезний 200-мегапіксельний сенсор у поєднанні з 50-мегапіксельним телеоб'єктивом.

Honor 600 Pro працює на процесорі Snapdragon 8 Elite та має акумулятор ємністю 7000 мАг з дротовою зарядкою потужністю 80 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт. Суттєвою перевагою також є захист від пилу та води за стандартами IP68, IP69 та IP69K.

Ціна Honor 600 Pro в Україні — від 39 500 грн.

Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Poco X8 Pro Max пропонує потужність, еквівалентну Xiaomi 17T Pro, але коштує значно дешевше. Він використовує чіп MediaTek Dimensity 9500s та 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей, який відповідає розміру та якості екрана Xiaomi.

Сильною стороною Poco X8 Pro Max також є акумулятор ємністю 8500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт. Клас захисту IP69K означає, що цей смартфон може витримувати не лише бризки, але й струмені води під високим тиском.

Ціна Poco X8 Pro Max в Україні — від 21 899 грн.

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE Фото: techadvisor.com

Samsung Galaxy S25 FE вирізняється тривалим терміном підтримки оновлень разом із функціями Galaxy AI та патчами безпеки. Він також сподобається шанувальникам програмного забезпечення Samsung One UI.

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Варто враховувати, що Galaxy S25 FE має менший акумулятор та повільнішу зарядку, порівняно з Xiaomi 17T Pro, а його система камер пропонує скромніші можливості масштабування. Тим не менш, це хороший вибір для людей, яку шукають надійний смартфон Samsung з преміальними параметрами.

Ціна Samsung Galaxy S25 FE в Україні — від 22 700 грн.

Нагадаємо, раніше експерти порівняли характеристики субфлагманів Vivo X300 FE та Xiaomi 17T.

Фокус також повідомляв, що Motorola незабаром випустить "вбивцю флагманів" Moto Edge 70 Max.