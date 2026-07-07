Чудові дешевші флагмани Android: експерт порівняв Vivo X300 FE та Xiaomi 17T (фото)

Смартфони Vivo X300 FE та Xiaomi 17T оснащені преміальним обладнанням, проте коштують дешевше за більшість флагманських моделей.

Vivo X300 FE робить акцент на продуктивності, тоді як Xiaomi 17T пропонує краще співвідношення ціни та якості. Детальніше ці два смартфони порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн та дисплей

Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Обидва смартфони мають флагманський дизайн зі скляною конструкцією та водонепроникністю за стандартом IP68. Vivo X300 FE вирізняється алюмінієвою рамою та сертифікацією IP68/IP69, а Xiaomi 17T використовує пластикову рамку із захистом Gorilla Glass 7i з двох боків.

Vivo X300 FE отримав 6,31-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з адаптивною частотою оновлення 120 Гц, HDR10+ та піковою яскравістю 5000 ніт. Xiaomi 17T має більший 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з підтримкою Dolby Vision, HDR10+, ШІМ-дімуванням 3840 Гц та 68 мільярдами кольорів.

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Продуктивність та акумулятор

Vivo X300 FE працює на процесорі Snapdragon 8 Gen 5 з найновішими ядрами Qualcomm Oryon та графічним процесором Adreno 829. Він значно випереджає Xiaomi 17T з його MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Обидва смартфони оснащені накопичувачем UFS 4.1 ємністю до 512 ГБ та 12 ГБ оперативної пам'яті.

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Xiaomi 17T та Vivo X300 FE оснащені кремній-вуглецевими акумуляторами ємністю 6500 мАг, проте Vivo лідирує завдяки дротовій зарядці потужністю 90 Вт, бездротовій зарядці 40 Вт, зворотній бездротовій зарядці, зворотній дротовій зарядці та байпасній зарядці. Для порівняння, Xiaomi пропонує лише дротову зарядку потужністю 67 Вт та зворотну зарядку.

Камера

Vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

Xiaomi 17T отримав 50-мегапіксельний основний сенсор з налаштуванням Leica, 50-мегапіксельний 5-кратний перископічний телеоб'єктив та чіткішу 12-мегапіксельну надширококутну камеру. Довший оптичний зум Xiaomi пропонує більшу гнучкість для зйомки віддалених об'єктів, а фронтальна камера Xiaomi на 32 МП підтримує запис у форматі 4K та HDR10+.

Vivo X300 FE має 50-мегапіксельноий основний сенсор з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельний 3-кратний перископічний телеоб'єктив та 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Спереду є 50-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом, здатна записувати відео у форматі 4K.

Висновок

Vivo X300 FE розроблений для користувачів, які шукають компактний флагман з преміальним обладнанням. Серед його переваг — процесор Snapdragon 8 Gen 5, LTPO AMOLED-дисплей, система камер Zeiss, запис відео 8K, зарядка, кращий сканер відбитків пальців та п'ятирічна гарантія оновлення Android.

Натомість Xiaomi 17T пропонує чудовий AMOLED-дисплей Dolby Vision, систему обробки зображень Leica, 5-кратний перископний зум, високочастотне ШІМ-діммування та Bluetooth 6.0 за значно нижчу ціну.

Ціна Xiaomi 17T в Україні — від 24 172 грн.

Ціна Vivo X300 FE В Україні — від 45 979 грн.

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