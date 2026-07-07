Отличные недорогие флагманы на Android: эксперт сравнил Vivo X300 FE и Xiaomi 17T (фото)

Смартфоны Vivo X300 FE и Xiaomi 17T оснащены премиальным оборудованием, однако стоят дешевле, чем большинство флагманских моделей.

Vivo X300 FE делает акцент на производительности, тогда как Xiaomi 17T предлагает лучшее соотношение цены и качества. Подробнее эти два смартфона сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн и дисплей

Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Оба смартфона отличаются флагманским дизайном со стеклянным корпусом и водонепроницаемостью по стандарту IP68. Vivo X300 FE отличается алюминиевой рамкой и сертификацией IP68/IP69, а Xiaomi 17T использует пластиковую рамку с защитой Gorilla Glass 7i с двух сторон.

Vivo X300 FE оснащен 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 5000 нит. Xiaomi 17T имеет более крупный 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой Dolby Vision, HDR10+, ШИМ-димированием 3840 Гц и 68 миллиардами цветов.

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Производительность и аккумулятор

Vivo X300 FE работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 5 с новейшими ядрами Qualcomm Oryon и графическим процессором Adreno 829. Он значительно опережает Xiaomi 17T с его MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Оба смартфона оснащены накопителем UFS 4.1 емкостью до 512 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти.

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Xiaomi 17T и Vivo X300 FE оснащены кремний-углеродными аккумуляторами емкостью 6500 мАч, однако Vivo лидирует благодаря проводной зарядке мощностью 90 Вт, беспроводной зарядке 40 Вт, обратной беспроводной зарядке, обратной проводной зарядке и байпасной зарядке. Для сравнения, Xiaomi предлагает только проводную зарядку мощностью 67 Вт и обратную зарядку.

Камера

Vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

Xiaomi 17T получил 50-мегапиксельный основной сенсор с настройками Leica, 50-мегапиксельный 5-кратный перископический телеобъектив и более четкую 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Более длинный оптический зум Xiaomi обеспечивает большую гибкость при съемке удаленных объектов, а фронтальная камера Xiaomi на 32 МП поддерживает запись в формате 4K и HDR10+.

Vivo X300 FE оснащён 50-мегапиксельным основным сенсором с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный 3-кратный перископический телеобъектив и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Спереди расположена 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом, способная записывать видео в формате 4K.

Заключение

Vivo X300 FE разработан для пользователей, которые ищут компактный флагман с премиальным оснащением. Среди его преимуществ — процессор Snapdragon 8 Gen 5, LTPO AMOLED-дисплей, система камер Zeiss, запись видео в формате 8K, быстрая зарядка, улучшенный сканер отпечатков пальцев и пятилетняя гарантия обновлений Android.

В свою очередь, Xiaomi 17T предлагает великолепный AMOLED-дисплей с поддержкой Dolby Vision, систему обработки изображений Leica, 5-кратный перископический зум, высокочастотное ШИМ-регулирование яркости и Bluetooth 6.0 по значительно более низкой цене.

Цена Xiaomi 17T в Украине — от 24 172 грн.

Цена Vivo X300 FE в Украине — от 45 979 грн.

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