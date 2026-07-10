Недорогие флагманы на Android с отличными параметрами: 5 альтернатив Xiaomi 17T Pro (фото)

Xiaomi 17T Pro — это универсальный смартфон субфлагманского класса, однако несколько других моделей предлагают аналогичную производительность, а в некоторых случаях и более выгодную цену.

Для тех, кто ищет смартфон с премиальными характеристиками, но по разумной цене, эксперты портала Gizmochina подобрали 5 альтернатив Xiaomi 17T Pro.

Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra Фото: PhoneArena

Poco F8 Ultra — один из ближайших конкурентов Xiaomi 17T Pro, ведь оба устройства производятся одной и той же компанией. Самое большое отличие заключается в чипе, ведь Poco F8 Ultra работает на более мощном Snapdragon 8 Elite Gen 5, способном выдерживать интенсивные нагрузки.

Среди других преимуществ Poco F8 Ultra стоит отметить аккумулятор емкостью 6500 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт, тройную камеру и стереодинамики Bose.

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Цена Poco F8 Ultra в Украине — от 35 890 грн.

OnePlus 15R

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

OnePlus 15R подойдет тем, кто больше всего ценит скорость зарядки и плавную работу программного обеспечения. Это устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 5 и оснащено мощным аккумулятором емкостью 7400 мАч.

Смартфон также оснащён 6,83-дюймовой AMOLED-панелью с высокой частотой обновления 165 Гц, чистую операционную систему OxygenOS без лишних элементов, интерполяцию частоты кадров в играх и более простые настройки камеры, чем у Xiaomi 17T Pro.

Цена OnePlus 15R в Украине — от 24 000 грн.

Honor 600 Pro

Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com

Субфлагман Honor 600 Pro отличается высоким качеством камеры и дисплея. Его 0,57-дюймовый AMOLED-экран достигает яркости 8000 нит, а основная камера использует огромный 200-мегапиксельный сенсор в сочетании с 50-мегапиксельным телеобъективом.

Honor 600 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Elite и оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Существенным преимуществом также является защита от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68, IP69 и IP69K.

Цена Honor 600 Pro в Украине — от 39 500 грн.

Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Poco X8 Pro Max обладает производительностью, сопоставимой с Xiaomi 17T Pro, но стоит значительно дешевле. В нём используется чип MediaTek Dimensity 9500s и 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей, который по размеру и качеству не уступает экрану Xiaomi.

Еще одним преимуществом Poco X8 Pro Max является аккумулятор емкостью 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Класс защиты IP69K означает, что этот смартфон может выдерживать не только брызги, но и струи воды под высоким давлением.

Цена Poco X8 Pro Max в Украине — от 21 899 грн.

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE Фото: techadvisor.com

Samsung Galaxy S25 FE отличается длительным сроком поддержки обновлений, включая функции Galaxy AI и патчи безопасности. Он также понравится поклонникам программного обеспечения Samsung One UI.

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Стоит учитывать, что у Galaxy S25 FE аккумулятор меньшего объёма и зарядка происходит медленнее, чем у Xiaomi 17T Pro, а его камера предлагает более скромные возможности масштабирования. Тем не менее, это хороший выбор для тех, кто ищет надежный смартфон Samsung с премиальными характеристиками.

Цена Samsung Galaxy S25 FE в Украине — от 22 700 грн.

Напомним, ранее эксперты сравнили характеристики субфлагманов Vivo X300 FE и Xiaomi 17T.

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