Недорогие флагманы на Android с отличными параметрами: 5 альтернатив Xiaomi 17T Pro (фото)
Xiaomi 17T Pro — это универсальный смартфон субфлагманского класса, однако несколько других моделей предлагают аналогичную производительность, а в некоторых случаях и более выгодную цену.
Для тех, кто ищет смартфон с премиальными характеристиками, но по разумной цене, эксперты портала Gizmochina подобрали 5 альтернатив Xiaomi 17T Pro.
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra — один из ближайших конкурентов Xiaomi 17T Pro, ведь оба устройства производятся одной и той же компанией. Самое большое отличие заключается в чипе, ведь Poco F8 Ultra работает на более мощном Snapdragon 8 Elite Gen 5, способном выдерживать интенсивные нагрузки.
Среди других преимуществ Poco F8 Ultra стоит отметить аккумулятор емкостью 6500 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт, тройную камеру и стереодинамики Bose.
- Цена Poco F8 Ultra в Украине — от 35 890 грн.
OnePlus 15R
OnePlus 15R подойдет тем, кто больше всего ценит скорость зарядки и плавную работу программного обеспечения. Это устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 5 и оснащено мощным аккумулятором емкостью 7400 мАч.
Смартфон также оснащён 6,83-дюймовой AMOLED-панелью с высокой частотой обновления 165 Гц, чистую операционную систему OxygenOS без лишних элементов, интерполяцию частоты кадров в играх и более простые настройки камеры, чем у Xiaomi 17T Pro.
- Цена OnePlus 15R в Украине — от 24 000 грн.
Honor 600 Pro
Субфлагман Honor 600 Pro отличается высоким качеством камеры и дисплея. Его 0,57-дюймовый AMOLED-экран достигает яркости 8000 нит, а основная камера использует огромный 200-мегапиксельный сенсор в сочетании с 50-мегапиксельным телеобъективом.
Honor 600 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Elite и оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Существенным преимуществом также является защита от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68, IP69 и IP69K.
- Цена Honor 600 Pro в Украине — от 39 500 грн.
Poco X8 Pro Max
Poco X8 Pro Max обладает производительностью, сопоставимой с Xiaomi 17T Pro, но стоит значительно дешевле. В нём используется чип MediaTek Dimensity 9500s и 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей, который по размеру и качеству не уступает экрану Xiaomi.
Еще одним преимуществом Poco X8 Pro Max является аккумулятор емкостью 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Класс защиты IP69K означает, что этот смартфон может выдерживать не только брызги, но и струи воды под высоким давлением.
- Цена Poco X8 Pro Max в Украине — от 21 899 грн.
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE отличается длительным сроком поддержки обновлений, включая функции Galaxy AI и патчи безопасности. Он также понравится поклонникам программного обеспечения Samsung One UI.Важно
Стоит учитывать, что у Galaxy S25 FE аккумулятор меньшего объёма и зарядка происходит медленнее, чем у Xiaomi 17T Pro, а его камера предлагает более скромные возможности масштабирования. Тем не менее, это хороший выбор для тех, кто ищет надежный смартфон Samsung с премиальными характеристиками.
- Цена Samsung Galaxy S25 FE в Украине — от 22 700 грн.
Напомним, ранее эксперты сравнили характеристики субфлагманов Vivo X300 FE и Xiaomi 17T.
Фокус также сообщал, что Motorola вскоре выпустит "убийцу флагманов" Moto Edge 70 Max.