Функции флагмана по более низкой цене: новый смартфон Motorola раскрыт до анонса (фото)

Компания Motorola вскоре представит смартфон Edge 70 Max, который получил значительное улучшение аккумулятора и высококачественный дисплей.

Motorola Edge 70 Max позиционируется как "убийца флагманов", то есть смартфон с топовыми характеристиками и мощным процессором, который стоит значительно дешевле премиальных моделей. Подробности о новинке раскрыл инсайдер Роланд Квандт на Bluesky.

Сообщается, что Motorola Edge 70 Max будет оснащена флагманским чипом Snapdragon 8-й серии, 82-дюймовым дисплеем Extreme AMOLED и аккумулятором емкостью 7100 мАч. Поскольку речь идет о кремниево-углеродной батарее, смартфон сможет сохранить тонкий корпус.

Возможные цвета Motorola Edge 70 Max Фото: gsmarena.com

По данным Android Authority, телефон может поддерживать быструю беспроводную зарядку по стандарту Qi2. В тизерах также есть намеки на магнитную зарядку. Если это правда, то Motorola Edge 70 Max станет одним из немногих Android-смартфонов со встроенной панелью MagSafe.

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Дизайн Motorola Edge 70 Max также уже просочился в сеть. Судя по опубликованным изображениям, смартфон выйдет в темно-сером, светло-зеленом и небесно-голубом цветах. На задней панели видны три камеры, однако их характеристики неизвестны.

Точная дата запуска Motorola Edge 70 Max пока не разглашается, однако анонсы Motorola в социальных сетях дают понять, что премьера может состояться в ближайшее время.

Напомним, что Realme вскоре выпустит новый бюджетный смартфон Narzo 100x с аккумулятором емкостью 8000 мАч.

Фокус также сообщал, что Xiaomi готовится представить флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro.