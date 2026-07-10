Функції флагмана за нижчою ціною: новий смартфон Motorola розсекречений до анонсу (фото)

Компанія Motorola незабаром представить смартфон Edge 70 Max, який отримав значене оновлення акумулятора та високоякісний дисплей.

Motorola Edge 70 Max позиціонується як "вбивця флагманів", тобто смартфон із топовими характеристиками та потужним процесором, який коштує значно дешевше за преміальні моделі. Деталі про новинку розкрив інсайдер Роланд Квандт на Bluesky.

Повідомляється, що Motorola Edge 70 Max отримає флагманський чип Snapdragon 8-ї серії, 82-дюймовий Extreme AMOLED-дисплей, та акумулятор ємністю 7100 мАг. Оскільки йдеться про кремнієво-вуглецеву батарею, смартфон може зберегти тонкий корпус.

Ймовірні кольори Motorola Edge 70 Max Фото: gsmarena.com

За даними Android Authority, телефон може постачатися зі швидкою бездротовою зарядкою Qi2. Тизери також натякають на магнітну зарядку. Якщо це правда, то Motorola Edge 70 Max стане одним з небагатьох телефонів Android із вбудованою панеллю MagSafe.

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Дизайн Motorola Edge 70 Max вже також просочився в мережу. Судячи з оприлюднених зображень, смартфон вийде у темно-сірому, світло-зеленому та небесно-блакитному кольорах. На задній панелі видніються три камери, проте їхні характеристики невідомі.

Точна дата запуску Motorola Edge 70 Maxп поки не розкривається, проте анонси Motorola у соціальних мережах натякають, що дебют може відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, Realme скоро випустить новий бюджетний смартфон Narzo 100x з батареєю на 8000 мАг.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi готується представили флагманський смартфон Xiaomi 18 Pro.