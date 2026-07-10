Недорогий смартфон з батареєю на 8000 мАг: скільки коштує новинка Realme (фото)

Компанія Realme скоро випустить новий бюджетний смартфон Narzo 100x, що вирізняється потужним акумулятором.

Характеристики майбутнього смартфона Realme Narzo 100x бренд вже розкрив на своїй офіційній сторінці.

Основною перевагою Realme Narzo 100x є акумулятор ємністю 8000 мАг, розміщений у корпусі 100x товщиною 8,8 мм. За даними Realme, смартфон може витримати до трьох днів користування без підзарядки.

Realme Narzo 100x підтримує зарядку потужністю 45 Вт, а також зворотну дротову зарядку, обхідну зарядку та режим Cold Mode. Про Cold Mode наразі відомо лише те, що у ньому задіяний штучний інтелект.

Realme Narzo 100x Фото: Realme

В основі Realme Narzo 100x лежить процесор Dimensity 6300 та операційна система Realme UI 7.0. Телефон пропонує до 256 ГБ вбудованої пам’яті, а також дисплей із частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 1200 ніт.

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Що стосується камер, Realme Narzo 100x отримав 50-мегапіксельний основний сенсор. Круглий виріз під ним буде обрамлений підсвічуванням AI Pulse Light, яке має п’ять режимів яскравості та дев’ять варіантів кольорів. Роздільна здатність фронтальної камери поки не розкривається.

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Інші характеристики Realme Narzo 100 включають випарну камеру об'ємом 5300 мм², захист IP65 та сертифікацію MIL-STD-810H. Смартфон буде продаватися у кольорах Flash Orange та Midnight Black.

Realme Narzo 100x офіційно вийде в Індії 15 липня. Про глобальний реліз не повідомляється, проте пристрої цієї серії зазвичай виходять на міжнародний ринок під іншими назвами, як от серія Realme C або Realme P.

Ціна Realme Narzo 100x — від 15 000 до 20 000 рупій (приблизно від 6 990 до 9 320 грн).

Нагадаємо, бренд Redmi, що належить Xiaomi, готується випустити середньобюджетний смартфон Note 17 Pro.

Фокус також повідомляв, що Samsung незабаром представить новий бюджетний смартфон Galaxy A18.