Новий недорогий смартфон Samsung вже близько: чим порадує Galaxy A18 (фото)

Компанія Samsung готується випустити новий бюджетний смартфон Galaxy A18. Перші зображення пристрою вже просочилися в мережу.

Дизайн та деякі характеристики смартфона Samsung Galaxy A18 розкрив портал Smartphone Checker у співпраці з інформатором OnLeaks. Рендери базуються на файлах CAD, що надаються Samsung виробникам корпусів.

Рендер Samsung Galaxy A18

Судячи з оприлюднених зображень, Galaxy A18 буде багато в чому схожим на свого попередника Galaxy A17. Новий A18 зберігає ту саму потрійну задню камеру, але модуль камери на задній панелі помітно пласкіший.

Рендер Samsung Galaxy A18

Габарити Galaxy A18 становлять 164,4 x 77,8 x 7,84 мм. З урахуванням виступу задньої камери товщина корпусу сягає 9,74 мм. Смартфон також зберігає 6,7-дюймовий дисплей та виріз Infinity-U для фронтальної камери, притаманний бюджетній серії A.

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Рендер Samsung Galaxy A18

Інші характеристики Samsung Galaxy A18

Згідно зі звітом ZDNet Korea, смартфон Galaxy A18 5G працює на чипі Qualcomm Snapdragon, тоді як Galaxy A18 4G залишився з MediaTek. Точні моделі процесорів наразі не підтверджені. Дехто припускає, що це можуть бути Snapdragon 6s Gen 3 та Helio G99.

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Також повідомляється, що Galaxy A18 отримає ,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей з частотою 90 Гц, акумулятор ємністю близько 5000 мАг та швидку зарядку.

Ціна Samsung Galaxy A18 поки не розголошується. Galaxy A17 сьогодні коштує в Україні від 7 300 до 9 000 грн залежно від конфігурації пам’яті.

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