Новый недорогой смартфон Samsung уже близко: чем порадует Galaxy A18 (фото)

Компания Samsung готовится выпустить новый бюджетный смартфон Galaxy A18. Первые изображения устройства уже просочились в сеть.

Дизайн и некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy A18 раскрыл портал Smartphone Checker в сотрудничестве с инсайдером OnLeaks. Рендеры основаны на CAD-файлах, предоставляемых Samsung производителям корпусов.

Рендер Samsung Galaxy A18

Судя по опубликованным изображениям, Galaxy A18 во многом будет похож на своего предшественника Galaxy A17. Новый A18 сохраняет ту же тройную заднюю камеру, но модуль камеры на задней панели заметно более плоский.

Рендер Samsung Galaxy A18

Габариты Galaxy A18 составляют 164,4 x 77,8 x 7,84 мм. С учётом выступа задней камеры толщина корпуса достигает 9,74 мм. Смартфон также сохраняет 6,7-дюймовый дисплей и вырез Infinity-U для фронтальной камеры, характерный для бюджетной серии A.

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Рендер Samsung Galaxy A18

Другие характеристики Samsung Galaxy A18

Согласно отчету ZDNet Korea, смартфон Galaxy A18 5G работает на чипе Qualcomm Snapdragon, тогда как Galaxy A18 4G по-прежнему оснащен чипом MediaTek. Точные модели процессоров пока не подтверждены. Некоторые предполагают, что это могут быть Snapdragon 6s Gen 3 и Helio G99.

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Также сообщается, что Galaxy A18 будет оснащён 7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, аккумулятором ёмкостью около 5000 мАч и функцией быстрой зарядки.

Цена Samsung Galaxy A18 пока не разглашается. Galaxy A17 сегодня стоит в Украине от 7 300 до 9 000 грн в зависимости от конфигурации памяти.

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