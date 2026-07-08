Более дешевый смартфон с параметрами флагмана: новинка Vivo раскрыта до анонса (фото)

Компания Vivo готовится выпустить новый смартфон высшего среднего класса V80. По слухам, устройство выйдет уже в июле 2026 года.

Vivo V80, судя по всему, получил ряд премиальных функций, о чём свидетельствует публикация инсайдера Санджу Чоудхари в социальной сети X.

По данным инсайдера, Vivo V80 оснащен 6,59-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Смартфон также сохранил процессор Snapdragon 7 Gen 4, который использовался в моделях двух предыдущих поколений.

Vivo V80 Фото: Vivo

Как отмечает Gizmochina, в тесте Geekbench новый Vivo V80 превзошёл своего предшественника примерно на 14 % в многоядерном тесте, тогда как одноядерная производительность осталась практически неизменной.

Что касается камер, смартфон оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором, 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным увеличением, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Также сообщается, что Vivo V80 оснащен мощным аккумулятором емкостью 7200 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Среди других ожидаемых характеристик — защита от пыли и воды по стандарту IP68/IP69 и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Цена Vivo V80 пока официально не разглашается, однако стартовая цена базовой версии предыдущей модели Vivo V70 составляла от 500 долларов (около 22 300 грн).

Напомним, что компания Vivo выпустила бюджетные смартфоны Vivo G5i и Vivo G5z с мощными аккумуляторами.

Фокус также сообщал, что эксперты сравнили более доступные Android-флагманы Vivo X300 FE и Xiaomi 17T.