Дешевший смартфон з параметрами флагмана: новинка Vivo розсекречена до анонсу (фото)

Компанія Vivo готується випустити новий смартфон вищого середнього класу V80. За чутками, пристрій вийде вже у липні 2026 року.

Vivo V80, схоже, отримав, низку преміальних функцій, про що свідчить публікація інформатора Санджу Чоудхарі у соцмережі X.

За даними інсайдера, Vivo V80 оснащений 6,59-дюймовим плоским AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц. Смартфон також зберіг процесор Snapdragon 7 Gen 4 , який використовувався в моделях двох попередніх поколінь.

Vivo V80 Фото: Vivo

Як зазначає Gizmochina, на бенчмарку Geekbench новий Vivo V80 перевершив свого попередника приблизно на 14% у багатоядерному тесті, тоді як одноядерна продуктивність залишилася практично незмінною.

Що стосується камер, смартфон пропонує 50-мегапіксельний основний сенсор, 50-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним збільшенням, 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив та 50-мегапіксельну фронтальну камеру.

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Також повідомляється, що Vivo V80 отримав потужний акумулятор ємністю 7200 мАг, який підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт. Серед інших очікуваних характеристик — захист від пилу та води IP68/IP69 та 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Ціна Vivo V80 поки офіційно не розголошується, проте стартова ціна базової версії попереднього Vivo V70 становила від 500 доларів (близько 22 300 грн).

Нагадаємо, Vivo випустила бюджетні смартфони Vivo G5i та Vivo G5z з потужними акумуляторами.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли дешевші Android-флагмани Vivo X300 FE та Xiaomi 17T.