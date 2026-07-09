Батарея на 9000 мАг та яскравий екран за розумну ціну: новий смартфон Xiaomi вже близько (фото)

Бренд Redmi, що належить Xiaomi, готується випустити новий середньобюджетний смартфон Note 17 Pro, оснащений потужним акумулятором та яскравим екраном.

Очікується, що Redmi Note 17 Pro вийде 14 липня в Китаї. Згодом також очікується глобальний реліз. Наразі компанія Redmi розкрила деякі ключові характеристики новинки на Weibo.

Redmi Note 17 Pro має акумулятор Xiaomi Jinshajiang ємністю 9000 мАг. Ця батарея отримала п'ятизірковий багатовимірний сертифікат якості TÜV SÜD, підтримує швидку дротову зарядку потужністю 67 Вт та дротову зворотну зарядку потужністю 22,5 Вт.

Акумулятор Redmi Note 17 Pro Дисплей Redmi Note 17 Pro

Компанія також оголосила про безкоштовну заміну акумулятора, якщо його максимальна ємність падає нижче 80% протягом чотирьох років з моменту покупки.

В іншому дописі на Weibo сказано, що Redmi Note 17 Pro оснащений плоским дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K та яскравістю 3500 ніт, що робить його зручним для використання під прямими сонячними променями.

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Екран Redmi Note 17 Pro захищений склом Corning Gorilla Glass Victus 2 та пройшов подвійні п'ятизіркові сертифікати стійкості до падінь SGS та CQC, витримавши тест на падіння мармуру з висоти 3 метрів. Випробування також показали, що дисплей залишився неушкодженим після багаторазових ударів різними предметами.

Попередні витоки вказують на те, що Redmi Note 17 Pro має подвійні стереодинаміки, процесор Snapdragon, а також рейтинги захисту IP66, IP68, IP69 та IP69K.

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