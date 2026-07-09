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Аккумулятор на 9000 мАч и яркий экран по разумной цене: новый смартфон Xiaomi уже скоро (фото)

Смартфон Redmi Note 17 Pro
Redmi Note 17 Pro | Фото: Redmi

Бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, готовится выпустить новый смартфон среднего ценового сегмента Note 17 Pro, оснащенный мощным аккумулятором и ярким экраном.

Ожидается, что Redmi Note 17 Pro выйдет 14 июля в Китае. Вскоре после этого также ожидается глобальный релиз. На данный момент компания Redmi раскрыла некоторые ключевые характеристики новинки в Weibo.

Redmi Note 17 Pro оснащен аккумулятором Xiaomi Jinshajiang емкостью 9000 мАч. Эта батарея получила пятизвездочный многоаспектный сертификат качества TÜV SÜD, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт и проводную обратную зарядку мощностью 22,5 Вт.

Аккумулятор смартфона Redmi Note 17 Pro
Аккумулятор Redmi Note 17 Pro
Дисплей смартфона Redmi Note 17 Pro
Дисплей Redmi Note 17 Pro

Компания также объявила о бесплатной замене аккумулятора, если его максимальная ёмкость опустится ниже 80% в течение четырех лет с момента покупки.

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В другом посте в Weibo говорится, что Redmi Note 17 Pro оснащен плоским дисплеем с разрешением 1,5K и яркостью 3500 нит, что делает его удобным для использования под прямыми солнечными лучами.

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Экран Redmi Note 17 Pro защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и прошел двойную пятизвездочную сертификацию SGS и CQC на устойчивость к падениям, выдержав испытание падением мрамора с высоты 3 метров. Испытания также показали, что дисплей остался неповрежденным после многократных ударов различными предметами.

Предварительные утечки указывают на то, что Redmi Note 17 Pro оснащен двойными стереодинамиками, процессором Snapdragon, а также имеет степени защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Напомним, что Samsung готовится выпустить новый бюджетный смартфон Galaxy A18, фотографии которого уже появились в сети.

Фокус также сообщал, что в ближайшее время выйдет смартфон высшего среднего класса Vivo V80 с аккумулятором емкостью 7200 мАч.