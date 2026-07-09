Аккумулятор на 9000 мАч и яркий экран по разумной цене: новый смартфон Xiaomi уже скоро (фото)

Бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, готовится выпустить новый смартфон среднего ценового сегмента Note 17 Pro, оснащенный мощным аккумулятором и ярким экраном.

Ожидается, что Redmi Note 17 Pro выйдет 14 июля в Китае. Вскоре после этого также ожидается глобальный релиз. На данный момент компания Redmi раскрыла некоторые ключевые характеристики новинки в Weibo.

Redmi Note 17 Pro оснащен аккумулятором Xiaomi Jinshajiang емкостью 9000 мАч. Эта батарея получила пятизвездочный многоаспектный сертификат качества TÜV SÜD, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт и проводную обратную зарядку мощностью 22,5 Вт.

Аккумулятор Redmi Note 17 Pro Дисплей Redmi Note 17 Pro

Компания также объявила о бесплатной замене аккумулятора, если его максимальная ёмкость опустится ниже 80% в течение четырех лет с момента покупки.

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В другом посте в Weibo говорится, что Redmi Note 17 Pro оснащен плоским дисплеем с разрешением 1,5K и яркостью 3500 нит, что делает его удобным для использования под прямыми солнечными лучами.

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Экран Redmi Note 17 Pro защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и прошел двойную пятизвездочную сертификацию SGS и CQC на устойчивость к падениям, выдержав испытание падением мрамора с высоты 3 метров. Испытания также показали, что дисплей остался неповрежденным после многократных ударов различными предметами.

Предварительные утечки указывают на то, что Redmi Note 17 Pro оснащен двойными стереодинамиками, процессором Snapdragon, а также имеет степени защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Напомним, что Samsung готовится выпустить новый бюджетный смартфон Galaxy A18, фотографии которого уже появились в сети.

Фокус также сообщал, что в ближайшее время выйдет смартфон высшего среднего класса Vivo V80 с аккумулятором емкостью 7200 мАч.