Недорогой смартфон с аккумулятором на 8000 мАч: сколько стоит новинка Realme (фото)

Компания Realme вскоре выпустит новый бюджетный смартфон Narzo 100x, отличающийся мощным аккумулятором.

Характеристики будущего смартфона Realme Narzo 100x бренд уже раскрыл на своей официальной странице.

Основным преимуществом Realme Narzo 100x является аккумулятор емкостью 8000 мАч, размещенный в корпусе 100x толщиной 8,8 мм. По данным Realme, смартфон способен проработать до трёх дней без подзарядки.

Realme Narzo 100x поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, а также обратную проводную зарядку, обходную зарядку и режим Cold Mode. О режиме Cold Mode пока известно лишь то, что в нём задействован искусственный интеллект.

Realme Narzo 100x Фото: Realme

В основе Realme Narzo 100x лежит процессор Dimensity 6300 и операционная система Realme UI 7.0. Телефон предлагает до 256 ГБ встроенной памяти, а также дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит.

Відео дня

Что касается камер, Realme Narzo 100x оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором. Круглый вырез под ним будет обрамлен подсветкой AI Pulse Light, которая имеет пять режимов яркости и девять цветовых вариантов. Разрешение фронтальной камеры пока не раскрывается.

Важно

5 ожидаемых новинок Samsung в июле 2026 года: новые смартфоны, часы и очки (фото)

Среди прочих характеристик Realme Narzo 100 — испарительная камера объёмом 5300 мм², защита по стандарту IP65 и сертификация MIL-STD-810H. Смартфон будет продаваться в цветах Flash Orange и Midnight Black.

Realme Narzo 100x официально выйдет в Индии 15 июля. О глобальном выпуске не сообщается, однако устройства этой серии обычно поступают на международный рынок под другими названиями, например, серия Realme C или Realme P.

Цена Realme Narzo 100x — от 15 000 до 20 000 рупий (примерно от 6 990 до 9 320 грн).

Напомним, что бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, готовится выпустить смартфон среднего ценового сегмента Note 17 Pro.

Фокус также сообщал, что Samsung в скором времени представит новый бюджетный смартфон Galaxy A18.