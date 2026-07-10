Новий смартфон Xiaomi отримав дві 200 Мп камери та потужний чип: коли він вийде

Компанія Xiaomi готується випустити флагманський смартфон Xiaomi 18 Pro, ключові характеристики якого вже просочилися в мережу.

Xiaomi 18 Pro, схоже отримає численні оновлення порівняно зі своїм попередником Xiaomi 17 Pro. Проце це пише Gadgets 360 з посиланням на інсайдера.

Повідомляється, що Xiaomi 18 Pro може бути оснащений новітнім процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 серії, побудованим за 2-нм технологією. Для порівняння, Xiaomi 17 Pro працює на 3-нм восьмиядерному чіпсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm.

За даним інформатора, Xiaomi 18 Pro отримає компактний плоский дисплей з тонкими рамками та роздільною здатністю 2K. Він також може бути оснащений новою функцією конфіденційності, подібною до функції Samsung Privacy Display, яка є в Galaxy S26 Ultra. Однак компанія ще не підтвердила цю інформацію.

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Що стосується камер, Xiaomi 18 Pro, ймовірно, запропонує 200-мегапіксельну основну задню камеру в поєднанні з 200-мегапіксельною перископічною телеоб'єктивною камерою. Також очікується оновленння динаміків.

Ємність акумулятора Xiaomi 18 Pro може сягати 7000 мАг, а потужність швидкої дротової зарядки — 100 Вт.

Дебют Xiaomi 18 Pro очікується у вересні 2026 року.

Нагадаємо, Xiaomi, ймовірно, призупинила розробку флагманського смартфона Xiaomi 18 Ultra, зосередившись на моделі Xiaomi 18 Pro Max.

Фокус також повідомляв, що бренд Redmi, що належить Xiaomi, готується випустити середньобюджетний смартфон Note 17 Pro.