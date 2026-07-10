Новый смартфон Xiaomi получил две 200 МП камеры и мощный чип: когда он выйдет

Компания Xiaomi готовится выпустить флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro, ключевые характеристики которого уже просочились в сеть.

Xiaomi 18 Pro, судя по всему, получит множество обновлений по сравнению со своим предшественником Xiaomi 17 Pro. Об этом пишет Gadgets 360 со ссылкой на инсайдера.

Сообщается, что Xiaomi 18 Pro может быть оснащен новейшим процессором серии Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6, изготовленным по 2-нм технологии. Для сравнения: Xiaomi 17 Pro работает на 3-нм восьмиядерном чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm.

По данным инсайдера, Xiaomi 18 Pro получит компактный плоский дисплей с тонкими рамками и разрешением 2K. Он также может быть оснащен новой функцией конфиденциальности, аналогичной функции Samsung Privacy Display, которая есть в Galaxy S26 Ultra. Однако компания пока не подтвердила эту информацию.

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Что касается камер, Xiaomi 18 Pro, вероятно, будет оснащён 200-мегапиксельной основной задней камерой в сочетании с 200-мегапиксельной перископической телеобъективной камерой. Также ожидается обновление динамиков.

Емкость аккумулятора Xiaomi 18 Pro может достигать 7000 мАч, а мощность быстрой проводной зарядки — 100 Вт.

Премьера Xiaomi 18 Pro ожидается в сентябре 2026 года.

Напомним, что компания Xiaomi, вероятно, приостановила разработку флагманского смартфона Xiaomi 18 Ultra, сосредоточившись на модели Xiaomi 18 Pro Max.

Фокус также сообщал, что принадлежащий Xiaomi бренд Redmi готовится выпустить смартфон среднего ценового сегмента Note 17 Pro.