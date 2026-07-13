Який недорогий смартфон Samsung кращий: Galaxy A27 проти Galaxy A37 (фото)

Нові бюджетні смартфони Samsung Galaxy A27 та Samsung Galaxy A37 мають багато спільного, проте один з них пропонує краще співвідношення ціни та характеристик.

Щоб спростити вибір між Galaxy A27 та Galaxy A37, експерти порталу GSMArena випробували обидва смартфони, вказавши на їхні ключові відмінності.

Дизайн

Galaxy A27 Фото: Скриншот

Візуально Galaxy A27 та Galaxy A37 виглядають майже ідентично, хоча A27 трохи товщий, а A37 трохи довший. Модель A37 також доступна у більшій кількості кольорів. Обидва смартфони покриті склом Gorilla Glass Victus+ спереду та ззаду, тож здаються доволі міцними.

Суттєвим покращенням Galaxy A27 цього року став оновлений виріз для фронтальної камери. Samsung відмовилась від краплеподібного отвору на користь більш сучасного круглого. Водночас компанія з якоїсь причини знизила клас захисту від вологи для A27 до базового IP64, тож він поступається A37 з його сертифікацією IP68.

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Дисплей

Galaxy A27 та Galaxy A37 отримали 6,7-дюймові дисплеї Super AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю FullHD+ 1080 x 2340 пікселів та співвідношенням сторін 19,5:9. Однак під час тестів вони показали дещо різні результати.

Важливо

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В ході тестування Galaxy A27 видав близько 800 ніт максимальної яскравості у вікні 75%, тоді як Galaxy A37 показав близько 1246 ніт. Хоча жодна з моделей не підтримує HDR, у невеликому 10% вікні A27 показав лише 1090 ніт, тоді як A37 продемонстрував близько 1904 ніт.

Експерти зауважили, що Galaxy A37 більш схильний знижувати частоту оновлення, коли це важливо, наприклад, під час перегляду вебсторінок.

Акумулятор

Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Обидва смартфони оснащені акумуляторами ємністю 5000 мАг, однак через різні чипсети Galaxy A27 виявився значно витривалішим під час голосових дзвінків, тоді як Galaxy A37 краще показав себе у решті тестів, включно з переглядом вебсторінок. A37 також підтримує зарядку потужністю 45 Вт, перевершуючи A27 з його стандартними 25 Вт.

Динаміки

Телефони мають підтримку Dolby Atmos з повним еквалайзером, а також UHQ-підвищувач якості та функції Samsung Adapt sound та Separate app sound. Завдяки вбудованим стереодинамікам Galaxy A37 помітно голосніший, а також забезпечує чистіше відстворення з більш насиченою звуковою сценою.

Продуктивність

Galaxy A37 Фото: sammobile.com

Galaxy A27 працює на Snapdragon 6 Gen 3, тоді як Galaxy A37 оснащений процесором Exynos 1480. Обидва смартфони мають від 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. На відміну від A37, дешевший A27 має можливість розширення пам'яті.

У тестуванні на AnTuTu Galaxy A27 та Galaxy A37 показали досить близькі результати — 885 852 та 912 055 балів відповідно. Однак варто зазначити, що у тестуванні використовувались Galaxy A27 з конфігурацією 8 ГБ/256 ГБ та Galaxy A37 з 6 ГБ/128 ГБ.

Камери

При денному світлі основна камера Galaxy A27 робить фото з хорошим автоматичним балансом білого та приємним рівнем насиченості, тоді як сцени в приміщенні можуть бути трохи неточними в обох аспектах. Galaxy A37 забезпечує кращу різкість та деталізацію. Окрім того, A37 робить більш деталізовані фото з 2-кратним зумом та у надширококутному режимі.

Фото на Galaxy A27 Фото на Galaxy A27 Фото на Galaxy A27 Фото на Galaxy A27

При слабкому освітленні A27 видає не надто вдалі фото, проте вони можуть бути прийнятними, з огляду на ціну. Результати A37 були чіткішими, але не набагато. При збільшенні 2x у темряві жоден з телефонів не вражає.

Фото на Galaxy A37 Фото на Galaxy A37 Фото на Galaxy A37 Фото на Galaxy A37 Фото на Galaxy A37

Що стосується фронтальної камери, обидва смартфони роблять непогані селфі. A37 має дяку перевагу в динамічному діапазоні у висококонтрастних сценах, тоді як A27 може бути трохи кращим у темряві.

Вердикт

За результатами тестування експерти дійшли висновку, що Galaxy A37 — це загалом краща покупка у 2026 році. Цей смартфон отримав суттєві покращення майже в усіх важливих аспектах, включаючи яскравість дисплея, швидкість зарядки, динаміки, якість камери та довговічність, а також забезпечує трохи кращу продуктивність.

Тим не менш Galaxy A27 все ще пропонує стабільний час автономної роботи та надійну продуктивність для щоденного використання. Приємним бонусом є можливість розширення пам'яті за допомогою слота microSD.

Ціна Samsung Galaxy A27 в Україні — від 12 799 грн.

Ціна Samsung Galaxy A37 в Україні — від 14 799 грн.

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