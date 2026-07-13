Какой недорогой смартфон Samsung лучше: Galaxy A27 против Galaxy A37 (фото)

Новые бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A27 и Samsung Galaxy A37 имеют много общего, однако один из них отличается более выгодным соотношением цены и характеристик.

Чтобы упростить выбор между Galaxy A27 и Galaxy A37, эксперты портала GSMArena протестировали оба смартфона и указали на их ключевые отличия.

Дизайн

Galaxy A27 Фото: Скриншот

Galaxy A27 и Galaxy A37 выглядят почти одинаково, хотя A27 немного толще, а A37 — немного длиннее. Модель A37 также доступна в большем количестве цветов. Оба смартфона покрыты стеклом Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, поэтому кажутся довольно прочными.

Существенным улучшением Galaxy A27 в этом году стал обновленный вырез для фронтальной камеры. Samsung отказалась от каплевидного отверстия в пользу более современного круглого. В то же время компания по какой-то причине понизила класс защиты от влаги для A27 до базового IP64, поэтому он уступает A37 с его сертификацией IP68.

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Дисплей

Galaxy A27 и Galaxy A37 оснащены 6,7-дюймовыми дисплеями Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением FullHD+ 1080 x 2340 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Однако в ходе тестов они показали несколько разные результаты.

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В ходе тестирования Galaxy A27 продемонстрировал максимальную яркость около 800 нит при охвате экрана 75%, тогда как Galaxy A37 показал около 1246 нит. Хотя ни одна из моделей не поддерживает HDR, в небольшом 10%-ном окне A27 показал всего 1090 нит, тогда как A37 продемонстрировал около 1904 нит.

Эксперты отметили, что Galaxy A37 чаще снижает частоту обновления в важные моменты, например, при просмотре веб-страниц.

Аккумулятор

Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Оба смартфона оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч, однако из-за разных чипсетов Galaxy A27 оказался значительно выносливее во время голосовых звонков, тогда как Galaxy A37 лучше показал себя в остальных тестах, включая просмотр веб-страниц. A37 также поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, превосходя A27 с его стандартными 25 Вт.

Динамики

Телефоны поддерживают Dolby Atmos с полнофункциональным эквалайзером, а также технологию UHQ для улучшения качества звука и функции Samsung Adapt Sound и Separate App Sound. Благодаря встроенным стереодинамикам Galaxy A37 звучит заметно громче, а также обеспечивает более чистое воспроизведение с более насыщенной звуковой сценой.

Производительность

Galaxy A37 Фото: sammobile.com

Galaxy A27 работает на Snapdragon 6 Gen 3, тогда как Galaxy A37 оснащён процессором Exynos 1480. Оба смартфона имеют от 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В отличие от A37, более дешевая модель A27 поддерживает расширение памяти.

В тесте AnTuTu Galaxy A27 и Galaxy A37 показали довольно близкие результаты — 885 852 и 912 055 баллов соответственно. Однако стоит отметить, что в тестировании использовались Galaxy A27 с конфигурацией 8 ГБ/256 ГБ и Galaxy A37 с 6 ГБ/128 ГБ.

Камеры

При дневном свете основная камера Galaxy A27 делает снимки с хорошим автоматическим балансом белого и приятным уровнем насыщенности, тогда как снимки в помещении могут быть немного неточными в обоих аспектах. Galaxy A37 обеспечивает лучшую резкость и детализацию. Кроме того, A37 делает более детализированные фото с 2-кратным зумом и в сверхширокоугольном режиме.

Фото на Galaxy A27 Фото на Galaxy A27 Фото на Galaxy A27 Фото на Galaxy A27

При слабом освещении A27 делает не слишком удачные снимки, однако, учитывая цену, они вполне приемлемы. Результаты A37 получились более четкими, но не намного. При 2-кратном увеличении в темноте ни один из телефонов не впечатляет.

Фото на Galaxy A37 Фото на Galaxy A37 Фото на Galaxy A37 Фото на Galaxy A37 Фото на Galaxy A37

Что касается фронтальной камеры, оба смартфона делают неплохие селфи. A37 имеет небольшое преимущество по динамическому диапазону в высококонтрастных сценах, тогда как A27 может быть немного лучше в условиях низкой освещённости.

Вердикт

По итогам тестирования эксперты пришли к выводу, что Galaxy A37 — это в целом лучшая покупка в 2026 году. Этот смартфон получил существенные улучшения почти во всех важных аспектах, включая яркость дисплея, скорость зарядки, динамики, качество камеры и долговечность, а также обеспечивает немного лучшую производительность.

Тем не менее Galaxy A27 по-прежнему обеспечивает стабильное время автономной работы и надёжную производительность для повседневного использования. Приятным бонусом является возможность расширения памяти с помощью слота microSD.

Цена Samsung Galaxy A27 в Украине — от 12 799 грн.

Цена Samsung Galaxy A37 в Украине — от 14 799 грн.

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