Какой недорогой смартфон Samsung лучше: Galaxy A27 против Galaxy A37 (фото)
Новые бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A27 и Samsung Galaxy A37 имеют много общего, однако один из них отличается более выгодным соотношением цены и характеристик.
Чтобы упростить выбор между Galaxy A27 и Galaxy A37, эксперты портала GSMArena протестировали оба смартфона и указали на их ключевые отличия.
Дизайн
Galaxy A27 и Galaxy A37 выглядят почти одинаково, хотя A27 немного толще, а A37 — немного длиннее. Модель A37 также доступна в большем количестве цветов. Оба смартфона покрыты стеклом Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, поэтому кажутся довольно прочными.
Существенным улучшением Galaxy A27 в этом году стал обновленный вырез для фронтальной камеры. Samsung отказалась от каплевидного отверстия в пользу более современного круглого. В то же время компания по какой-то причине понизила класс защиты от влаги для A27 до базового IP64, поэтому он уступает A37 с его сертификацией IP68.
Дисплей
Galaxy A27 и Galaxy A37 оснащены 6,7-дюймовыми дисплеями Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением FullHD+ 1080 x 2340 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Однако в ходе тестов они показали несколько разные результаты.Важно
В ходе тестирования Galaxy A27 продемонстрировал максимальную яркость около 800 нит при охвате экрана 75%, тогда как Galaxy A37 показал около 1246 нит. Хотя ни одна из моделей не поддерживает HDR, в небольшом 10%-ном окне A27 показал всего 1090 нит, тогда как A37 продемонстрировал около 1904 нит.
Эксперты отметили, что Galaxy A37 чаще снижает частоту обновления в важные моменты, например, при просмотре веб-страниц.
Аккумулятор
Оба смартфона оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч, однако из-за разных чипсетов Galaxy A27 оказался значительно выносливее во время голосовых звонков, тогда как Galaxy A37 лучше показал себя в остальных тестах, включая просмотр веб-страниц. A37 также поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, превосходя A27 с его стандартными 25 Вт.
Динамики
Телефоны поддерживают Dolby Atmos с полнофункциональным эквалайзером, а также технологию UHQ для улучшения качества звука и функции Samsung Adapt Sound и Separate App Sound. Благодаря встроенным стереодинамикам Galaxy A37 звучит заметно громче, а также обеспечивает более чистое воспроизведение с более насыщенной звуковой сценой.
Производительность
Galaxy A27 работает на Snapdragon 6 Gen 3, тогда как Galaxy A37 оснащён процессором Exynos 1480. Оба смартфона имеют от 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В отличие от A37, более дешевая модель A27 поддерживает расширение памяти.
В тесте AnTuTu Galaxy A27 и Galaxy A37 показали довольно близкие результаты — 885 852 и 912 055 баллов соответственно. Однако стоит отметить, что в тестировании использовались Galaxy A27 с конфигурацией 8 ГБ/256 ГБ и Galaxy A37 с 6 ГБ/128 ГБ.
Камеры
При дневном свете основная камера Galaxy A27 делает снимки с хорошим автоматическим балансом белого и приятным уровнем насыщенности, тогда как снимки в помещении могут быть немного неточными в обоих аспектах. Galaxy A37 обеспечивает лучшую резкость и детализацию. Кроме того, A37 делает более детализированные фото с 2-кратным зумом и в сверхширокоугольном режиме.
При слабом освещении A27 делает не слишком удачные снимки, однако, учитывая цену, они вполне приемлемы. Результаты A37 получились более четкими, но не намного. При 2-кратном увеличении в темноте ни один из телефонов не впечатляет.
Что касается фронтальной камеры, оба смартфона делают неплохие селфи. A37 имеет небольшое преимущество по динамическому диапазону в высококонтрастных сценах, тогда как A27 может быть немного лучше в условиях низкой освещённости.
Вердикт
По итогам тестирования эксперты пришли к выводу, что Galaxy A37 — это в целом лучшая покупка в 2026 году. Этот смартфон получил существенные улучшения почти во всех важных аспектах, включая яркость дисплея, скорость зарядки, динамики, качество камеры и долговечность, а также обеспечивает немного лучшую производительность.
Тем не менее Galaxy A27 по-прежнему обеспечивает стабильное время автономной работы и надёжную производительность для повседневного использования. Приятным бонусом является возможность расширения памяти с помощью слота microSD.
- Цена Samsung Galaxy A27 в Украине — от 12 799 грн.
- Цена Samsung Galaxy A37 в Украине — от 14 799 грн.
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