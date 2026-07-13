Флагман Android з трьома камерами по 200 МП: який смартфон порадує якістю фото

Компанія Oppo збирається випустити лінійку смартфонів Find X10, яка включатиме Find X10, Find X10 Pro та Find X10 Pro Max. Останній може отримати потрійну 200-мегапіксельну камеру.

Вихід серії Oppo Find X10 очікується у першій половині 2027 року. Деталі про флагманський пристрій Find X10 Pro Max вже просочилися в мережу, повідомляє Gizmochina з посиланням на інсайдера.

За даними інформатора, Oppo тестує для Find X10 Pro Max потрійну камеру, яка включає 200-мегапіксельний основний об’єктив з розміром сенсора близько 1/1,3 дюйма, 200-мегапіксельну надширококутну камеру з розміром сенсора близько 1/1,5 дюйма та 200-мегапіксельну перископну телеоб'єктивну камеру з розміром сенсора близько 1/1,3 дюйма.

Інсадер стверджує, що бренд сподівається зберегти цю вдосконалену систему камер у фінальній серійній моделі Oppo Find X10 Pro Max. Раніше повідомлялось, що смартфон також матиме 50-мегапіксельну камеру фронтальну з автофокусом.

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За чутками, інженерний прототип Oppo Find X10 Pro Max працює на 2-нм чіпсеті Dimensity 9600 Pro та має 6,89-дюймовий LTPO OLED-дисплей від BOE з роздільною здатністю 2K, частотою оновлення 144 Гц, підтримкою колірної гами BT.2020 та тонкими рамками.

Витоки свідчать про те, що Find X10 Pro Max постачатиметься з ColorOS 17 на базі Android 17. Ціна та точна дата виходу пристрою поки не розголошуються.

Нагадаємо, Redmi готується випустити смартфони Turbo 6 та Turbo 6 Max, оснащені потужними акумуляторами.

Фокус також повідомляв, що Motorola незабаром представить смартфон Edge 70 Max з оновленою батареєю.