Смартфоны с хорошими камерами по разумной цене: эксперт порекомендовал 3 модели (фото)
Смартфоны среднего класса сегодня могут предложить отличную производительность для повседневных задач, а также довольно неплохое качество фотографий.
Обозреватель в области техники Джон Веласко протестировал ряд недорогих смартфонов, в частности, проверив возможности их камер. Результатами он поделился в статье для Tom's Guide.
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37 отличается превосходным дисплеем с пиковой яркостью 1495 нит, длительной поддержкой обновлений программного обеспечения, а также неплохими возможностями для фотосъемки, учитывая его цену.
Эксперт отметил разнообразие дополнительных режимов съемки, включая улучшенную стабилизацию видео, а также фирменную оболочку One UI 8.5 от Samsung.
- Цена Samsung Galaxy A37 в Украине — от 14 799 грн.
Google Pixel 10a
Google Pixel 10a отличается поддержкой передовых инструментов искусственного интеллекта (ИИ), регулярными обновлениями и одной из лучших камер в среднебюджетном сегменте.
В ходе тестирования Pixel 10a продемонстрировал пиковую яркость дисплея 1895 нит и превосходную графическую производительность чипа Tensor G4. Смартфон также проработал без подзарядки 15 часов 16 минут.
- Цена Google Pixel 10a в Украине — от 19 850 грн.
TCL NxtPaper 70 Pro
TCL NxtPaper 70 Pro — это смартфон с уникальным матовым дисплеем, напоминающим экран электронных книг Kindle. Он отлично подходит для длительного чтения, просмотра фильмов и игр.
Среди прочих характеристик TCL NxtPaper 70 Pro эксперт отметил отличную 50-мегапиксельную камеру и приличное время автономной работы.
- Цена TCL NxtPaper 70 Pro в Украине — от 19 000 грн.
Напомним, что будущий флагман Oppo Find X10 Pro Max может получить тройную 200-мегапиксельную камеру.
Фокус также сообщал, что Realme вскоре выпустит бюджетный смартфон Narzo 100x с мощной батареей.