Смартфоны с хорошими камерами по разумной цене: эксперт порекомендовал 3 модели (фото)

Смартфоны среднего класса сегодня могут предложить отличную производительность для повседневных задач, а также довольно неплохое качество фотографий.

Обозреватель в области техники Джон Веласко протестировал ряд недорогих смартфонов, в частности, проверив возможности их камер. Результатами он поделился в статье для Tom's Guide.

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy A37 отличается превосходным дисплеем с пиковой яркостью 1495 нит, длительной поддержкой обновлений программного обеспечения, а также неплохими возможностями для фотосъемки, учитывая его цену.

Фото на Samsung Galaxy A37 Фото на Samsung Galaxy A37 Фото на Samsung Galaxy A37 Фото на Samsung Galaxy A37 Фото на Samsung Galaxy A37

Эксперт отметил разнообразие дополнительных режимов съемки, включая улучшенную стабилизацию видео, а также фирменную оболочку One UI 8.5 от Samsung.

Цена Samsung Galaxy A37 в Украине — от 14 799 грн.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Google Pixel 10a отличается поддержкой передовых инструментов искусственного интеллекта (ИИ), регулярными обновлениями и одной из лучших камер в среднебюджетном сегменте.

Відео дня

Фото на Google Pixel 10a Фото на Google Pixel 10a Фото на Google Pixel 10a Фото на Google Pixel 10a

В ходе тестирования Pixel 10a продемонстрировал пиковую яркость дисплея 1895 нит и превосходную графическую производительность чипа Tensor G4. Смартфон также проработал без подзарядки 15 часов 16 минут.

Цена Google Pixel 10a в Украине — от 19 850 грн.

TCL NxtPaper 70 Pro

TCL NxtPaper 70 Pro Фото: tomsguide.com

TCL NxtPaper 70 Pro — это смартфон с уникальным матовым дисплеем, напоминающим экран электронных книг Kindle. Он отлично подходит для длительного чтения, просмотра фильмов и игр.

Фото на TCL NxtPaper 70 Pro Фото на TCL NxtPaper 70 Pro Фото на TCL NxtPaper 70 Pro Фото на TCL NxtPaper 70 Pro

Среди прочих характеристик TCL NxtPaper 70 Pro эксперт отметил отличную 50-мегапиксельную камеру и приличное время автономной работы.

Цена TCL NxtPaper 70 Pro в Украине — от 19 000 грн.

Напомним, что будущий флагман Oppo Find X10 Pro Max может получить тройную 200-мегапиксельную камеру.

Фокус также сообщал, что Realme вскоре выпустит бюджетный смартфон Narzo 100x с мощной батареей.