Смартфони з хорошими камерами за розумну ціну: експерт порадив 3 моделі (фото)
Смартфони середнього класу сьогодні можуть запропонувати чудову продуктивність для повсякденних завдань, а також доволі непогану якість фото.
Оглядач техніки Джон Веласко випробував низку недорогих смартфонів, зокрема перевіривши можливості їхніх камер. Результатами він поділився у статті для Tom's Guide.
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37 пропонує чудовий дисплей з піковою яскравістю 1495 ніт, довгу підтримку програмного забезпечення, а також непогані можливості для фотозйомки, з огляду на свою ціну.
Експерт відзначив різноманітність додаткових режимів зйомки, включаючи покращену стабілізацію відео, а також фірмову оболонку One UI 8.5. від Samsung.
- Ціна Samsung Galaxy A37 в Україні — від 14 799 грн.
Google Pixel 10a
Google Pixel 10a вирізняється підтримкою передових інструментів штучного інтелекту (ШІ), тривалими оновленнями та однією з найкращих камер у середньобюджетному сегменті.
Під час тестування Pixel 10a продемонстрував пікову яскравість дисплея 1895 ніт та чудову графічну продуктивність чипа Tensor G4. Смартфон також пропрацював без підзарядки 15 годин 16 хвилин.
- Ціна Google Pixel 10a в Україні — від 19 850 грн.
TCL NxtPaper 70 Pro
TCL NxtPaper 70 Pro — це смартфон з унікальним матовим дисплеєм, який нагадує екран електронних книг Kindle. Він чудово підходить для тривалого читання, перегляду фільмів та ігор.
Серед інших характеристик TCL NxtPaper 70 Pro експерт відзначив чудову 50-мегапіксельну камеру та пристойний час автономної.
- Ціна TCL NxtPaper 70 Pro в Україні — від 19 000 грн.
Нагадаємо, майбутній флагман Oppo Find X10 Pro Max може отримати потрійну 200-мегапіксельну камеру.
Фокус також повідомляв, що Realme скоро випустить бюджетний смартфон Narzo 100x з потужною батареєю.