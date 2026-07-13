Смартфони з хорошими камерами за розумну ціну: експерт порадив 3 моделі (фото)

Смартфони середнього класу сьогодні можуть запропонувати чудову продуктивність для повсякденних завдань, а також доволі непогану якість фото.

Оглядач техніки Джон Веласко випробував низку недорогих смартфонів, зокрема перевіривши можливості їхніх камер. Результатами він поділився у статті для Tom's Guide.

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy A37 пропонує чудовий дисплей з піковою яскравістю 1495 ніт, довгу підтримку програмного забезпечення, а також непогані можливості для фотозйомки, з огляду на свою ціну.

Фото на Samsung Galaxy A37 Фото на Samsung Galaxy A37 Фото на Samsung Galaxy A37 Фото на Samsung Galaxy A37 Фото на Samsung Galaxy A37

Експерт відзначив різноманітність додаткових режимів зйомки, включаючи покращену стабілізацію відео, а також фірмову оболонку One UI 8.5. від Samsung.

Ціна Samsung Galaxy A37 в Україні — від 14 799 грн.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Google Pixel 10a вирізняється підтримкою передових інструментів штучного інтелекту (ШІ), тривалими оновленнями та однією з найкращих камер у середньобюджетному сегменті.

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Фото на Google Pixel 10a Фото на Google Pixel 10a Фото на Google Pixel 10a Фото на Google Pixel 10a

Під час тестування Pixel 10a продемонстрував пікову яскравість дисплея 1895 ніт та чудову графічну продуктивність чипа Tensor G4. Смартфон також пропрацював без підзарядки 15 годин 16 хвилин.

Ціна Google Pixel 10a в Україні — від 19 850 грн.

TCL NxtPaper 70 Pro

TCL NxtPaper 70 Pro Фото: tomsguide.com

TCL NxtPaper 70 Pro — це смартфон з унікальним матовим дисплеєм, який нагадує екран електронних книг Kindle. Він чудово підходить для тривалого читання, перегляду фільмів та ігор.

Фото на TCL NxtPaper 70 Pro Фото на TCL NxtPaper 70 Pro Фото на TCL NxtPaper 70 Pro Фото на TCL NxtPaper 70 Pro

Серед інших характеристик TCL NxtPaper 70 Pro експерт відзначив чудову 50-мегапіксельну камеру та пристойний час автономної.

Ціна TCL NxtPaper 70 Pro в Україні — від 19 000 грн.

Нагадаємо, майбутній флагман Oppo Find X10 Pro Max може отримати потрійну 200-мегапіксельну камеру.

Фокус також повідомляв, що Realme скоро випустить бюджетний смартфон Narzo 100x з потужною батареєю.