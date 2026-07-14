Новий смартфон Android з камерою на 200 МП: скільки коштує новинка Huawei (фото)

Компанія Huawei представила на світовому ринку серію Pura 90, яка включає смартфони Pura 90 Pro та Pura 90 Pro Max.

Huawei Pura 90 Pro та Pura 90 Pro Max мають багато спільного, проте останній лідирує у кількох аспектах, таких як камера та швидкість зарядки. Про це пише GSMArena.

Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max вирізняється 200-мегапіксельною камерою RYYB. Це сенсор розміром 1/1,28 дюйма, встановлений за об’єктивом з діафрагмою f/2,6 та 4-кратним оптичним зумом.

Кольори Huawei Pura 90s Pro Max Кольори Huawei Pura 90s Pro Max Кольори Huawei Pura 90s Pro Max Кольори Huawei Pura 90s Pro Max

Huawei Pura 90s Pro має власну 4-кратну телеоб'єктивну камеру, однак вона оснащена 50-мегапіксельним сенсором. Камера має об'єктив з діафрагмою f/2,1 та оптичною стабілізацією зображення (OIS), а також підтримує режим макрозйомки (5 см). Основні камери схожі в обох моделей, проте у версії Pro відсутня технологія LOFIC.

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Що стосується інших характеристик, Pura 90s Pro Max отримав 6,9-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1308 x 2880 пікселів, тоді як Pura 90s Pro оснащений меншим 6,6-дюймовим дисплеєм роздільною здатністю 1256 x 2760 пікселів.

Кольори Huawei Pura 90s Pro Кольори Huawei Pura 90s Pro Кольори Huawei Pura 90s Pro Кольори Huawei Pura 90s Pro

Обидва дисплеї захищені склом Kunlun Glass та підтримують технологію, що зменшує відблиски до 70%. Алмазоподібне вуглецеве покриття та керамічний матеріал з нітриду кремнію також збільшують стійкість до подряпин у 16 ​​разів та стійкість до падінь у 25 разів.

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Смартфони використовують процесор Kirin 9030S у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам'яті. Вони працюють під управлінням EMUI 16.

Серія Huawei Pura 90 також отримала акумулятори ємністю 6000 мАг. Модель Pro Max підтримує швидшу зарядку, 100 Вт дротову та 80 Вт бездротову, тоді як модель Pro пропонує лише 66 Вт та 50 Вт відповідно.

Ціна Huawei Pura 90 Pro — від 900 євро (близько 46 080 грн).

Ціна Huawei Pura 90s Pro Max — від 1150 євро (близько 58 880 грн).

Нагадаємо, Oppo може випустити смартфон Find X10 Pro Max з потрійною 200-мегапікселою камерою.

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