Компактний смартфон з потужною камерою: яку модель високо оцінив експерт (фото)

Сьогодні більшість брендів смартфонів віддають перевагу більшим дисплеям, тож у середньо-преміальному сегменті рідко зустрічаються компактні пристрої. Однак Oppo Reno 16 може зайняти цю нішу.

Oppo Reno 16 поєднує у собі 6,32-дюймовий дисплей, флагманську конструкцію, високоякісну камеру та доволі ємний акумулятор. Враженнями від тестування смартфона поділився експерт порталу Gizmochina Анвінрадж Валіятхара.

Дизайн

Для огляду експерт обрав Oppo Reno 16 у кольорі Twilight Violet. Пристрій має алюмінієвий корпус аерокосмічного класу та матову задню панель, стійку до відбитків пальців.

Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina

Oppo Reno 16 важить всього 182 грами, а його товщина становить 8,22 мм. Завдяки цьому смартфоном зручно користуватися однією рукою. Цікавим доповненням є клавіша AI Snap з лівого боку, розроблена з урахуванням екосистеми штучного інтелекту Oppo.

Відео дня

Попри тонкий корпус, Oppo Reno 16 досить міцний. Він має рейтинги захисту IP66, IP68, IP69 та IP69K, тож не боїться води та пилу.

Дисплей

Дисплей Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina

Oppo Reno 16 отримав 6,32-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, адаптивною частотою оновлення 120 Гц, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю до 3600 ніт. Автор огляду відзначив насичені барви, глибокий чорний колір, та надзвичайну чіткий текст завдяки високій щільності пікселів.

Продуктивінсть

Смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та 256 ГБ вбудованої пам'яті UFS 3.1. Також є конфігурація 12 ГБ + 256 ГБ.

Важливо

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Валіятхара зазначив, що Oppo Reno 16 швидко запускає програми та без зусиль справляться з багатозадачністю, зберігаючи плавну анімацію. Завдяки вбудованій системі охолодження смартфон також залишався досить холодним під час ігор.

Акумулятор

Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina

Oppo Reno 16 оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 6700 мАг. Він підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт.

В ході тестування Oppo Reno 16 витримав цілий день із запасом заряду, хоча в цей час використовувались соціальні мережі, камера, потокові сервіси, навігація, месенджери на навіть ігри. При більш економному користування однієї зарядки легко вистачить на два дні.

Камера

Фотозйомка є однією з найбільших переваг Oppo Reno 16. Смартфон отримав 50-мегапіксельну основну камеру Sony LYT-600 з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельну надширококутну камеру з автофокусом, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з 3,5-кратним збільшенням та оптичною стабілізацією зображення, а також 50-мегапіксельну фронтальну камеру з автофокусом.

Основна камера Oppo Reno 16 робить деталізовані фото з точними кольорами та чудовим динамічним діапазоном. Світлини, зроблені на телеоб'єктив та надширококутну камеру, теж виглядають чудово. Фронтальна камера з автофокусом фіксує безліч деталей, зберігаючи при цьому природні тони шкіри.

Фото на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina

Окрім того, камера Oppo Reno 16 добре показала себе за слабкого освітлення. Фото зберегли хорошу деталізацію, не виглядаючи штучно яскравими. Нічний режим також додатково покращив відновлення тіней, зберігаючи атмосферу сцени.

Всі чотири камери підтримують 4K 60 кадрів/с HDR для запису відео. Єдиним недоліком є те, що відео у портретному режимі залишається обмеженим 1080p.

Вердикт

Oppo Reno 16 — це ідеальний смартфон для тих, чиїми пріоритетами є час роботи від батареї, програмне забезпечення, компактний корпус та фотозйомка. На думку експерта, саме камери є основною причиною звернути увагу на цей пристрій.

Ціна Oppo Reno 16 — від 899 євро (близько 45 980 грн).

Нагадаємо, майбутній флагманський смартфон Oppo Find X10 Pro Max може отримати три 200-мегапіксельні камери.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi 18, схоже, буде оснащений двома 200-мегапіксельними камерами та потужним чипом.