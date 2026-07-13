Компактный смартфон с мощной камерой: какую модель высоко оценил эксперт (фото)

Сегодня большинство брендов смартфонов отдают предпочтение более крупным дисплеям, поэтому в средне-премиальном сегменте редко встречаются компактные устройства. Однако Oppo Reno 16 может занять эту нишу.

Oppo Reno 16 сочетает в себе 6,32-дюймовый дисплей, флагманскую конструкцию, высококачественную камеру и довольно ёмкий аккумулятор. Впечатлениями от тестирования смартфона поделился эксперт портала Gizmochina Анвинрадж Валиятхара.

Дизайн

Для обзора эксперт выбрал Oppo Reno 16 в цвете Twilight Violet. Устройство имеет алюминиевый корпус аэрокосмического класса и матовую заднюю панель, устойчивую к отпечаткам пальцев.

Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina

Oppo Reno 16 весит всего 182 грамма, а его толщина составляет 8,22 мм. Благодаря этому смартфоном удобно пользоваться одной рукой. Интересным дополнением является кнопка AI Snap с левой стороны, разработанная с учётом экосистемы искусственного интеллекта Oppo.

Відео дня

Несмотря на тонкий корпус, Oppo Reno 16 достаточно прочный. Он имеет рейтинги защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K, поэтому не боится воды и пыли.

Дисплей

Дисплей Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina

Oppo Reno 16 получил 6,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, адаптивной частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до 3600 нит. Автор обзора отметил насыщенные цвета, глубокий чёрный цвет и исключительную четкость текста благодаря высокой плотности пикселей.

Производительность

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Также доступна конфигурация 12 ГБ + 256 ГБ.

Важно

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Валиятхара отметил, что Oppo Reno 16 быстро запускает приложения и без труда справляется с многозадачностью, сохраняя плавную анимацию. Благодаря встроенной системе охлаждения смартфон также оставался достаточно прохладным во время игр.

Аккумулятор

Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina

Oppo Reno 16 оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 6700 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

В ходе тестирования Oppo Reno 16 проработал целый день с запасом заряда, хотя в это время использовались социальные сети, камера, потоковые сервисы, навигация, мессенджеры и даже игры. При более экономном использовании одной зарядки легко хватит на два дня.

Камера

Фотосъемка — одно из главных преимуществ Oppo Reno 16. Смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony LYT-600 с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с автофокусом, 50-мегапиксельный перископическим телеобъективом с 3,5-кратным увеличением и оптической стабилизацией изображения, а также 50-мегапиксельной фронтальной камерой с автофокусом.

Основная камера Oppo Reno 16 позволяет делать детализированные снимки с точной цветопередачей и превосходным динамическим диапазоном. Фотографии, снятые на телеобъектив и сверхширокоугольную камеру, тоже выглядят великолепно. Фронтальная камера с автофокусом фиксирует множество деталей, сохраняя при этом естественные оттенки кожи.

Фото, сделанное на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото, сделанное на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото, сделанное на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото, сделанное на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото, сделанное на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото, сделанное на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото, сделанное на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina Фото, сделанное на Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina

Кроме того, камера Oppo Reno 16 хорошо показала себя при слабом освещении. Фотографии сохранили хорошую детализацию, не выглядя при этом искусственно яркими. Ночной режим также дополнительно улучшил воспроизведение теней, сохранив атмосферу сцены.

Все четыре камеры поддерживают запись видео в формате 4K со скоростью 60 кадров/с и HDR. Единственным недостатком является то, что при съемке в портретном режиме разрешение видео ограничено 1080p.

Вердикт

Oppo Reno 16 — это идеальный смартфон для тех, чьими приоритетами являются время автономной работы, программное обеспечение, компактный корпус и фотосъемка. По мнению эксперта, именно камеры являются главной причиной, по которой стоит обратить внимание на это устройство.

Цена Oppo Reno 16 — от 899 евро (около 45 980 грн).

Напомним, что будущий флагманский смартфон Oppo Find X10 Pro Max может быть оснащён тремя 200-мегапиксельными камерами.

Фокус также сообщал, что Xiaomi 18, по всей видимости, будет оснащён двумя 200-мегапиксельными камерами и мощным чипом.