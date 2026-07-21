Смартфоны с лучшими камерами: топ-7 моделей на июль 2026 года (фото)

Современные флагманы, как правило, оснащены массивными модулями камеры. Производители делают акцент на более крупных сенсорах, более качественных линзах и передовом программном обеспечении.

Для тех, кто ищет смартфон с мощной камерой в 2026 году, эксперты портала Gizmochina подобрали 7 лучших вариантов по состоянию на июль.

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Vivo X300 Ultra оснащен тремя камерами марки Zeiss на задней панели, построенными вокруг 200-мегапиксельной 35-мм основной камеры с использованием сенсора Sony LYTIA 901. Он также имеет 200-мегапиксельный 85-мм перископический телеобъектив со стабилизацией подвеса для съемки на большие расстояния и 50-мегапиксельную 14-мм сверхширокоугольную камеру.

Помимо встроенных камер, Vivo X300 Ultra поддерживает дополнительный профессиональный комплект для обработки изображений, в который входят рукоятка камеры и два физических модуля телеконвертера Zeiss.

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Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: Android Police

Система камер Oppo Find X9 Ultra включает 200-мегапиксельный основной сенсор, 200-мегапиксельный телеобъектив и специальный объектив Hasselblad с 10-кратным оптическим зумом.

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Программное обеспечение Find X9 Ultra предлагает режим Hasselblad Master Mode, позволяющий снимать фотографии в формате 8K, а также режимы Original Film, разработанные для воспроизведения классических аналоговых пленок. Новая технология внутреннего оптического зума LUMO также увеличивает количество пикселей в четыре раза в диапазонах 2x и 6x зума

Для расширения возможностей доступен комплект Hasselblad Earth Explorer от Oppo, в который входят профессиональный телеконвертер, рукоятка для камеры и кольцевой адаптер для фильтра 67 мм.

Apple iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

iPhone 17 Pro оснащён 48-мегапиксельной камерой Fusion, 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 48-мегапиксельным телеобъективом. Спереди расположена 18-мегапиксельная фронтальная камера, способная снимать видео с разрешением 4K Dolby Vision со скоростью 120 кадров/с и пространственной записью звука.

За обработку изображений на iPhone 17 Pro отвечает чип A19 Pro. Приятным бонусом также являются физические элементы управления камерой, которые позволяют легко настраивать экспозицию, глубину резкости и стили съемки.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Galaxy S26 Ultra отличается превосходной работой в условиях слабого освещения. Samsung также увеличила диафрагмы всех камер флагмана, оснастив 200-мегапиксельный основной сенсор объективом f/1.4, а обновленный 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор — объективом f/1.9. Это позволяет улавливать гораздо больше света.

Что касается видео, Samsung Galaxy S26 Ultra поддерживает стандарт Advanced Professional Video (APV), который эффективно сжимает высококачественные видеофайлы, чтобы они не занимали много места в хранилище. Также стоит отметить улучшенную стабилизацию Super Steady и обновленные инструменты редактирования на базе ИИ.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Фото: скриншот / YouTube

Xiaomi 17 Ultra получил круглый модуль камеры, содержащий четыре объектива. Основная камера оснащена 1-дюймовым сенсором с переменной диафрагмой, который дополняется тремя 50-мегапиксельными объективами для сверхширокоугольной съемки.

Для обработки фотографий Xiaomi 17 Ultra использует специальный чип Surge, настроенный для обеспечения фирменной цветовой гаммы Leica и контрастного изображения с минимальной задержкой спуска затвора.

Кроме того, Xiaomi 17 Ultra поддерживает комплект Photography Kit, в который входит чехол с двухступенчатой кнопкой затвора, рычагом масштабирования и 67-миллиметровой резьбой.

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL Фото: Google

Pixel 10 Pro XL оснащён 50-мегапиксельным основным сенсором, 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 48-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным увеличением. Он поддерживает 100-кратное увеличение в формате Pro Res и запись видео в разрешении 8K благодаря технологии обработки видео Google Video Boost.

Чип Tensor G5 позволяет использовать новые программные инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как Camera Coach. Такие функции, как Auto Best Take и Magic Cue, также помогают улучшить качество групповых снимков и фотографий в движении.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro Фото: Vivo

Vivo X300 Pro — более доступный вариант для тех, кто не хочет переходить на модель Ultra. В этом смартфоне используется 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT828 в сочетании с 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом.

Для обработки изображений Vivo X300 Pro использует специальные двойные чипы Vivo V3+ и VS1, которые особенно эффективны при съемке кинематографических портретных видео в формате 4K HDR. Как и Vivo X300 Ultra, модель Pro совместима с комплектом телеобъектива Zeiss 2,35x

Напомним, что компания Honor недавно представила складной смартфон Magic V6, оснащенный универсальной камерой.

Фокус также сообщал, что будущий Oppo Find X10 Pro Max может получить тройную 200-мегапиксельную камеру.