Качественная камера и батарея на 7200 мАч: новый смартфон Vivo рассекречен до выхода (фото)

Компания Vivo готовится пополнить свою линейку премиальных смартфонов Vivo X300 новой моделью Vivo X300 E.

Дизайн, цветовые варианты, емкость аккумулятора и подробности о камере Vivo X300 E уже опубликованы на официальном сайте бренда.

Сообщается, что Vivo X300 E оснащен аккумулятором емкостью 7200 мАч и перископической телеобъективной камерой с настройками Zeiss. На опубликованных изображениях смартфон представлен в оранжевом, белом и черном цветах.

Vivo X300 E Фото: Vivo

Предварительные утечки указывают на то, что Vivo X300 E получил 6,59-дюймовый дисплей. Он немного больше, чем 6,31-дюймовая панель, используемая в стандартной модели Vivo X300. На задней панели можно заметить квадратный модуль камеры.

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Также ходят слухи, что Vivo X300 E будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 5. Устройство может быть оснащено 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельной фронтальной камерой.

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Среди прочих характеристик Vivo X300 E инсайдеры отмечают ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, металлическую рамку, корпус толщиной 7,9 мм и поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Напомним, что компания Oppo расширила свою линейку компактных флагманов, выпустив смартфон Reno 16.

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