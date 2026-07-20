Более дешевые флагманы с отличной производительностью: топ-5 вариантов на 2026 год (фото)

Snapdragon 8 Gen 5 считается одним из лучших субфлагманских процессоров по соотношению цены и качества. Он обеспечивает стабильную частоту смены кадров и высокую тепловую эффективность, что позволяет ему конкурировать с гораздо более дорогими моделями.

Сегодня на рынке представлено несколько смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 5, заслуживающих внимания. О них рассказал эксперт портала Gizmochina.

Motorola Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Max Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Max отличается большим 6,82-дюймовым Quad HD+ Extreme AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 144 Гц, а также гигантским кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 7100 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и магнитную беспроводную зарядку мощностью 25 Вт.

Для охлаждения смартфон оснащен испарительной камерой площадью 5500 кв. мм, а корпус устройства имеет двойной класс защиты IP68 и IP69 от погружения под воду и струй воды высокой температуры.

Відео дня

Vivo X300 FE (Vivo S50 Pro Mini)

Vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

Субфлагман Vivo X300 FE сочетает в себе впечатляющую производительность и эргономичный компактный корпус. Он оснащён 6,31-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором емкостью 6500 мАч и тройной 50-мегапиксельной задней камерой с настраиваемыми цветовыми профилями Zeiss.

Motorola Signature

Motorola Signature Фото: PhoneArena

Motorola Signature может похвастаться 6,8-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем, сбалансированным аккумулятором емкостью 5200 мАч, а также рамкой из титанового сплава авиационного класса в сочетании с матовой задней панелью с антибликовым покрытием.

Для обеспечения высокой производительности Motorola Signature полностью поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 2, что обеспечивает быструю передачу данных по кабелю и четкое зеркальное отображение изображения на внешнем мониторе.

iQOO 15R

iQOO 15R Фото: gsmarena.com

Смартфон iQOO 15R предназначен для пользователей, которым важна максимальная частота смены кадров. В нём используется специальный чип интерполяции графики Q2 в сочетании с многослойной испарительной камерой для устранения теплового троттлинга во время игр.

Важно

Прослужат много лет: названы смартфоны Samsung с лучшей поддержкой ПО (фото)

iQOO 15R также получил 6,59-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор емкостью 7600 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт и двойную камеру во главе с 50-мегапиксельным основным сенсором.

OnePlus 15R

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

OnePlus 15R — это еще один отличный вариант для геймеров, сочетающий в себе процессор Snapdragon 8 Gen 5 и OxygenOS 16. В нем используется сверхбыстрая оперативная память LPDDR5X в сочетании с высокоскоростной архитектурой хранилища UFS 4.1.

Среди других преимуществ OnePlus 15R стоит отметить 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с плавной частотой обновления 165 Гц, аккумулятор емкостью 7400 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт и защиту от влаги и пыли по стандартам IP66/IP68/IP69K.

Напомним, что компания Oppo готовится представить бюджетный смартфон Oppo K15 с мощным аккумулятором.

Фокус также сообщал, что Huawei выпустила на мировой рынок смартфоны Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max.