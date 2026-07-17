Прослужат много лет: названы смартфоны Samsung с лучшей поддержкой ПО (фото)

В июле 2026 года состоится выпуск One UI 9.0, однако многие телефоны Samsung не получат это обновление. Вместо этого компания предлагает широкий выбор новых моделей с длительной программной поддержкой.

Для тех, кто планирует приобрести новый смартфон Samsung в 2026 году, эксперт портала Gizmochina порекомендовал модели, которые еще долго будут получать обновления Android и патчи безопасности.

Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra

Серия Galaxy S26 Фото: Gizmochina

Флагманы Samsung традиционно отличаются лучшей программной поддержкой. Все смартфоны серии Galaxy S26 поставляются с предустановленной ОС Android 16 и получат семь основных обновлений ОС вплоть до Android 23.

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE Фото: techadvisor.com

Смартфон Galaxy S25 FE обещает флагманские характеристики по несколько более низкой цене. Как и линейка Galaxy S26, он может рассчитывать на семь лет поддержки программного обеспечения и обновлений, связанных с безопасностью.

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Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8

Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

Тем, кто ищет флагманский складной смартфон Samsung, эксперт советует обратить внимание на Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8. Эти три модели будут представлены 22 июля.

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Ожидается, что Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8 выйдут на рынок сразу с программным обеспечением One UI 9, поэтому пользователям не придется ждать обновления. Семь лет поддержки означают, что эти устройства со временем получат Android 24.

Galaxy Z Fold 7, Flip 7 и Flip 7 FE

Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip 7 Фото: Gizmochina

Выпущенные в прошлом году складные флагманы Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip 7 работают под управлением ОС Android 16 и гарантированно получат обновление ОС до Android 23. При этом они стоят дешевле, чем новинки 2026 года.

Galaxy A57, A37 и A27

Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Ни один производитель смартфонов на базе Android не может сравниться с Samsung по уровню поддержки программного обеспечения для моделей среднего класса. Так, Galaxy A57, Galaxy A37 и Galaxy A27 будут получать обновления ОС и патчи безопасности вплоть до 2032 года.

Galaxy M47 и A07 5G

Samsung Galaxy A07 5G Фото: sammobile.com

Даже самые недорогие смартфоны Samsung могут похвастаться надежной поддержкой обновлений. Как и модели среднего класса, Galaxy M47 и Galaxy A07 5G будут гарантированно получать обновления в течение следующих шести лет.

Напомним, что Samsung в скором времени представит смарт-часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A27 и Galaxy A37.