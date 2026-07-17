Прослужать багато років: названо смартфони Samsung з найкращою підтримкою ПЗ (фото)

У липні 2026 року відбудеться реліз One UI 9.0, проте багато телефонів Samsung не отримають оновлення. Натомість компанія пропонує великий вибір нових моделей з тривалою програмною підтримкою.

Для тих, хто планує купити новий смартфон Samsung у 2026 році, експерт порталу Gizmochina порадив варіанти, які ще довго отримуватимуть оновлення Android та патчі безпеки.

Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra

Серія Galaxy S26 Фото: Gizmochina

Флагмани Samsung традиційно вирізняються найкращою програмною підтримкою. Всі смартфони серії Galaxy S26 постачаються з попередньо встановленою ОС Android 16 та отримають сім основних оновлень ОС, аж до Android 23.

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE Фото: techadvisor.com

Смартфон Galaxy S25 FE обіцяє флагманські характеристики за дещо нижчою ціною. Як і лінійка Galaxy S26, він може розраховувати на сім років підтримки програмного забезпечення та виправлень, пов’язаних з безпекою.

Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra та Flip 8

Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

Тим, хто шукає флагманський складаний смартфон Samsung, експерт радить звернути увагу на Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra та Flip 8. Ці три моделі будуть представлені 22 липня.

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Очікується, що Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra та Flip 8 дебютують одразу з програмним забезпеченням One UI 9, тож користувачам не доведеться чекати оновлення. Сім років підтримки означають, що ці пристрої свого часу отримають Android 24.

Galaxy Z Fold 7, Flip 7 та Flip 7 FE

Galaxy Z Fold та Galaxy Z Flip 7 Фото: Gizmochina

Торішні складані флагмани Galaxy Z Fold та Galaxy Z Flip 7 працюють під управлінням ОС Android 16 і гарантовано отримають оновлення ОС до Android 23. При цьому вони коштують дешевше, ніж новинки 2026 року.

Galaxy A57, A37 та A27

Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Жоден виробник смартфонів Android не може зрівнятися з Samsung за рівнем підтримки програмного забезпечення для моделей середнього класу. Так, Galaxy A57, Galaxy A37 та Galaxy A27 отримуватимуть оновлення ОС та патчі безпеки аж до 2032 року.

Galaxy M47 та A07 5G

Samsung Galaxy A07 5G Фото: sammobile.com

Навіть найдешевші смартфони Samsung можуть похвалитися надійною підтримкою оновлень. Подібно до моделей середнього класу, Galaxy M47 та Galaxy A07 5G гарантовано оновлюватимуться впродовж наступних шести років.

Нагадаємо, Samsung незабаром представить розумні годинники Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв бюджетні смартфони Samsung Galaxy A27 та Galaxy A37.