Найкращі смартфони Android з потужним процесором: топ 5 моделей на 2026 рік (фото)

Чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 забезпечує швидку роботу, енергоефективність, плавний ігровий процес на екстремальних налаштуваннях графіки та чудові можливості штучного інтелекту (ШІ).

Для тих, хто шукає смартфон з хорошою продуктивністю у 2026 році, експерти порталу Gizmochina підібрали 5 флагманських Android-моделей, що працюють на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PCMag

Флагман Samsung отримав Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, який працює на вищій швидкості, ніж звичайна версія. Окрім того, смартфон має високоякісний яскравий AMOLED-екран, акумулятор ємністю 5000 мАг, якого вистачає на цілий день роботи.

Galaxy S26 Ultra оснащений масивною основною камерою на 200 МП, двома телеоб'єктивами та надширококутною камерою на 50 МП. Однією з переваг даної моделі також є семирічна підтримка оновлень Android.

Відео дня

Ціна Samsung Galaxy S26 Ultra – від 50 799 грн.

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

Oppo Find X9 Ultra – це ще один смартфон з процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 та яскравим AMOLED-дисплеєм. Окрім того, він може похвалитися потужним акумулятором ємністю 7050 мАг, якого вистачає на два дні звичайного користування.

Варто також відзначити, що Oppo Find X9 Ultra пропонує одну з найкращих камер серед сучасних смартфонів на надширококутною. Його два масивні 200-мегапіксельні сенсори та два 50-мегапіксельні сенсори роблять чудові фотографії та відео за будь-яких умов освітлення.

Ціна Oppo Find X9 Ultra — від 66 990 грн.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Фото: скриншот / YouTube

Xiaomi 17 Ultra оснащений процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятором ємністю 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Ще однією сильною стороною Xiaomi 17 Ultra є камера, здатна робити фотографії та відео з чудовою деталізацією, точною передачею кольорів та різкістю. Основний модуль може записувати відео до 8K, тоді як 50-мегапіксельна фронтальна камера підтримує запис до 4K.

Ціна Xiaomi 17 Ultra — від 58 837 грн.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: Wired

OnePlus 15 є одним з найдоступніших телефонів, оснащених чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Він використовує 6,78-дюймовий LTPO AMOLED-екран із високою частотою оновлення та підтримкою зображення Ultra HDR, а також акумулятор на 7300 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Для фото та відео OnePlus 15 пропонує потрійну камеру, всі сенсори якої мають роздільну здатність 50 МП. Спереду смартфон оснащений 32-мегапіксельнуою фронтальною камерою.

Ціна OnePlus 15 — від 28 800 грн.

Nubia RedMagic 11S Pro

Nubia RedMagic 11S Pro Фото: gsmarena.com

З усього списку Nubia RedMagic 11S Pro — це найкращий варіант для ігор. Для максимальної продуктивності він оснащений модифікованим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version з вищими тактовими частотами.

Важливо

Смартфони з хорошими камерами за розумну ціну: експерт порадив 3 моделі (фото)

Nubia RedMagic 11S Pro також отримав спеціальний ігровий чип RedCore R4, який бере на себе другорядні завдання, такі як обробка аудіо та тактильне вібраційне відображення, завдяки чому основний процесор Snapdragon може зосередитися на забезпеченні максимальної частоти кадрів. Для охолодження смартфон має вбудований турбовентилятор, рідкометалевий термоінтерфейс і масивну випарну камеру.

Інші характеристики Nubia RedMagic 11S Pro включають AMOLED-екран високої роздільної здатності з високою частотою оновлення та сенсорного керування та непогану камеру, яка робить якісні фото за умови достатнього освітлення.

Ціна Nubia RedMagic 11S Pro — від 38 000 грн.

Нагадаємо, Huawei представила на світовому ринку серію смартфонів Pura 90, яка включає моделі Pura 90 Pro та Pura 90 Pro Max.

Фокус також повідомляв, що я Oppo збирається випустити смартфон Find X10 Pro Max, оснащений трьома камерами по 200 МП.