Лучшие смартфоны на Android с мощным процессором: топ-5 моделей на 2026 год (фото)

Чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 обеспечивает высокую производительность, энергоэффективность, плавный игровой процесс на экстремальных настройках графики и превосходные возможности искусственного интеллекта (ИИ).

Для тех, кто ищет смартфон с хорошей производительностью в 2026 году, эксперты портала Gizmochina подобрали 5 флагманских Android-моделей, работающих на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PCMag

Флагман Samsung оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, который работает на более высокой скорости, чем обычная версия. Кроме того, смартфон оснащён высококачественным ярким AMOLED-экраном и аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватает на целый день работы.

Galaxy S26 Ultra оснащен мощной основной камерой на 200 МП, двумя телеобъективами и сверхширокоугольной камерой на 50 МП. Одним из преимуществ этой модели также является семилетняя поддержка обновлений Android.

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Цена Samsung Galaxy S26 Ultra — от 50 799 грн.

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

Oppo Find X9 Ultra — это еще один смартфон с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и ярким AMOLED-дисплеем. Кроме того, он может похвастаться мощным аккумулятором емкостью 7050 мАч, которого хватает на два дня обычного использования.

Стоит также отметить, что Oppo Find X9 Ultra обладает одной из лучших камер среди современных смартфонов с сверхширокоугольным объективом. Его два массивных 200-мегапиксельных сенсора и два 50-мегапиксельных сенсора позволяют делать великолепные фотографии и видео при любых условиях освещения.

Цена Oppo Find X9 Ultra — от 66 990 грн.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Фото: скриншот / YouTube

Xiaomi 17 Ultra оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Еще одним преимуществом Xiaomi 17 Ultra является камера, способная делать фотографии и снимать видео с превосходной детализацией, точной цветопередачей и резкостью. Основной модуль может записывать видео в формате до 8K, тогда как 50-мегапиксельная фронтальная камера поддерживает запись в формате до 4K.

Цена Xiaomi 17 Ultra — от 58 837 грн.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: Wired

OnePlus 15 — один из самых доступных смартфонов, оснащенных чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он оснащён 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с высокой частотой обновления и поддержкой Ultra HDR, а также аккумулятором ёмкостью 7300 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Для фото и видео OnePlus 15 оснащен тройной камерой, все сенсоры которой имеют разрешение 50 МП. Спереди смартфон оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Цена OnePlus 15 — от 28 800 грн.

Nubia RedMagic 11S Pro

Nubia RedMagic 11S Pro Фото: gsmarena.com

Из всего списка Nubia RedMagic 11S Pro — лучший вариант для игр. Для обеспечения максимальной производительности он оснащён модифицированным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version с более высокими тактовыми частотами.

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Nubia RedMagic 11S Pro также оснащен специальным игровым чипом RedCore R4, который берёт на себя второстепенные задачи, такие как обработка звука и тактильная вибрация, благодаря чему основной процессор Snapdragon может сосредоточиться на обеспечении максимальной частоты кадров. Для охлаждения смартфон получил встроенный турбовентилятор, термоинтерфейс из жидкого металла и массивную испарительную камеру.

Среди прочих характеристик Nubia RedMagic 11S Pro — AMOLED-экран с высоким разрешением, высокой частотой обновления и сенсорным управлением, а также неплохая камера, которая позволяет делать качественные снимки при достаточном освещении.

Цена Nubia RedMagic 11S Pro — от 38 000 грн.

Напомним, что компания Huawei представила на мировом рынке серию смартфонов Pura 90, в которую входят модели Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max.

Фокус также сообщал, что компания Oppo собирается выпустить смартфон Find X10 Pro Max, оснащенный тремя камерами по 200 МП.