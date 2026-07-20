Дешевші флагмани з чудовою продуктивністю: топ 5 варіантів на 2026 рік (фото)

Snapdragon 8 Gen 5 вважається одним з найкращих субфлагманських процесорів за співвідношенням ціни та якості. Він забезпечує стабільну частоту кадрів та високу теплову ефективність, що дозволяє йому конкурувати з набагато дорожчими моделями.

Сьогодні на ринку є кілька смартфонів на Snapdragon 8 Gen 5, що вартують уваги. Про них розповів експерт порталу Gizmochina.

Motorola Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Max Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Max вирізняється великим 6,82-дюймовим Quad HD+ Extreme AMOLED-дисплеєм з частотою обертання до 144 Гц, а також гігантським кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 7100 мАг, який підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт та магнітну бездротову зарядку потужністю 25 Вт.

Для охолодження смартфон отримав випарну камеру площею 5500 кв. мм, а корпус пристрою має подвійний клас захисту IP68 та IP69 від занурення під воду та струменів води високої температури.

Vivo X300 FE (Vivo S50 Pro Mini)

Vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

Субфлагман Vivo X300 FE пропонує чудову потужність в ергономічному компактному корпусі. Він оснащений 6,31-дюймовою OLED-панеллю з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц, акумулятором ємністю 6500 мАг та потрійною 50-мегапіксельною задньою камерою з налаштовуваними колірними профілями Zeiss.

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Motorola Signature

Motorola Signature Фото: PhoneArena

Motorola Signature може похвалитися 6,8-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм, збалансованим акумулятором ємністю 5200 мАг, а також рамкою з титанового сплаву авіаційного класу у поєднанні з матовою задньою панеллю з антибліковим покриттям.

Для забезпечення високої продуктивності Motorola Signature повністю підтримує стандарт USB 3.2 Gen 2, що забезпечує швидку передачу даних по кабелю та чітке дзеркальне відображення зображення на зовнішньому моніторі.

iQOO 15R

iQOO 15R Фото: gsmarena.com

Телефон iQOO 15R орієнтований на користувачів, яким важлива максимальна частота кадрів. Він використовує спеціальний чип інтерполяції графіки Q2 разом із багатошаровою випарною камерою для усунення теплового троттлінгу під час ігор.

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iQOO 15R також отримав 6,59-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 144 Гц, акумулятор ємністю 7600 мАг з підтримкою зарядки потужністю 100 Вт та подвійну камеру на чолі з 50-мегапікселним основним сенсором.

OnePlus 15R

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

OnePlus 15R — це ще один чудовий варіант для геймерів, який поєднує процесор Snapdragon 8 Gen 5 з OxygenOS 16. Він використовує надшвидку оперативну пам'ять LPDDR5X разом із високошвидкісною архітектурою сховища UFS 4.1.

Серед інших переваг OnePlus 15R варто відзначити 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з плавною частотою оновлення 165 Гц, акумулятор ємністю 7400 мАг з підтримкою зарядки потужністю 80 Вт та захист від вологи та пилу за стандартами IP66/IP68/IP69K.

Нагадаємо, компанія Oppo готується представити бюджетний смартфон Oppo K15 з потужним акумулятором.

Фокус також повідомляв, що Huawei випустила на світовому ринку смартфони Pura 90 Pro та Pura 90 Pro Max.