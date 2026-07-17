Недорогий, але продуктивний смартфон: новинка Oppo розсекречена до анонсу (фото)

Компанія Oppo готується представити бюджетний смартфон Oppo K15, оснащений потужним акумулятором та процесором Dimensity 7360 Super.

Запуск Oppo K15 заплановано на 24 липня, однак в мережі вже з’явилися характеристики смартфона, повідомляє Gizmochina.

Візуально Oppo K15 схожий на K15 Pro з його пласкою рамкою, прямокутним модулем камери та фірмовим підсвічуванням, інтегрованим у задню панель. Смартфон отримав 6,59-дюймовий дисплей, проте роздільна здатність та частота оновлення поки залишаються в таємниці.

Oppo K15 Royal White Oppo K15 Gale Grey Фото: Oppo

Oppo K15 оснащений чипсетом Dimensity 7360 Super разом із процесором Oppo Tide Engine для покращеної продуктивності. Для охолодження пристрій використовує систему нового покоління з тепловідвідною пластиною VC площею 4950 мм².

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Суттєвою перевагою Oppo K15 став акумулятор Glacier ємністю 8000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 80 Вт. Окрім того, смартфон отримав 50-мегапіксельну основну камеру з підтримкою оптичної стабілізації зображення, 50-мегапіксельну надширококутну камеру та 50-мегапіксельну фронтальну камеру.

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За даними Oppo, телефон пройшов вісім випробувань на міцність військового рівня та має рівень захисту від води та пилу IP69. Він працюватиме під управлінням Android 16 на базі ColorOS 16 та буде доступний у кольорах Royal White та Gale Grey.

Ціна базового Oppo K15 ще не розголошується, проте Oppo K15 Pro у конфігурації 12/512 ГБ сьогодні коштує від 13 699 грн.

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