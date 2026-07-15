Флагманські параметри за середню ціну: Motorola випустила новий смартфон (фото)

Компанія Motorola представила смартфон середнього класу Edge 70 Max, який вирізняється великим дисплеєм та потужним акумулятором.

Характеристики та ціну Motorola Edge 70 Max компанія розкрила на своєму офіційному сайті.

Смартфон отримав 6,8-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю Quad HD+, частотою оновлення 144 Гц, яскравістю до 7000 ніт та підтримкою HDR10+. У дисплей вбудований сканер відбитків пальців.

Motorola Edge 70 Max Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Max постачається з Android 16, чипсетом Snapdragon 8 Gen 5, оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 12 ГБ та вбудованою пам'яттю UFS 4.1 об'ємом 256 ГБ. Бренд обіцяє три роки оновлень операційної системи.

Камера Motorola Edge 70 Max Фото: Motorola

На задній панелі розташована 50-мегапіксельна основна камера Sony LYTIA 710 разом з 8-мегапіксельним надширококутним сенсором та датчиком освітлення 2-в-1. Для селфі є 32-мегапіксельна фронтальна камера.

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Акумулятор Motorola Edge 70 Max має ємність 7100 мАг. Він підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт та магнітну бездротову зарядку потужністю 25 Вт. Для захисту телефон отримав сертифікації IP69 та MIL-STD-810H, алюмінієву рамку та покриття зі скла Gorilla Glass 7i з двох сторін.

Серед інших характеристик Motorola Edge 70 Max варто згадати стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, Bluetooth 6.0, NFC, Wi-Fi 7, GPS, підключення двох SIM-карт 5G та USB Type-C. Смартфон доступний у кольорах Pantone Dark Shadow, Pantone Ice Melt та Pantone Aqua Gray.

Ціна Motorola Edge 70 Max 8 ГБ/256 ГБ — 570 доларів (близько 25 500 грн).

Ціна Motorola Edge 70 Max 12 ГБ/256 ГБ — 625 доларів (близько 27 970 грн).

Motorola Edge 70 Max Фото: Motorola

Нагадаємо, Realme представила бюджетний смартфон Narzo 100x з акумулятором ємністю 8000 мАг.

Фокус також повідомляв, що HMD випустила новий дешевий смартфон HMD Arc 2 з 3,5-мм роз'ємом.