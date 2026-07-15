Дешевий, але надійний смартфон на Android: скільки коштує новинка HMD (фото)

Фінська компанія HMD випустила новий бюджетний смартфон HMD Arc 2, який став оновленою версією оригінальної моделі HMD Arc.

Телефон HMD Arc 2 пропонує базовий набір функцій для щоденного використання, зазначає Sangri Today.

HMD Arc 2 отримав 6,52-дюймовий IPS-РК-дисплей з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 60 Гц, а також процесор Unisoc T603, виготовлений за 12-нм техпроцесом, з тактовою частотою 1,8 ГГц.

HMD Arc 2 Фото: HMD

Телефон має порт USB Type-C для зарядки, 3,5-мм роз'єм для навушників, а також слот для карт microSD для розширення пам'яті.

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Працює HMD Arc 2 на базі операційної системи Android 14 Go Edition. Серед інших характеристик новинки — акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 10 Вт, основна камера на 13 МП та фронтальна камера на 5 МП.

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Початкова версія HMD Arc 2 постачається з 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Також доступна конфігурація з 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Ціна HMD Arc 2 4 ГБ / 64 ГБ — 68 доларів (2630 грн).

Ціна HMD Arc 2 4 ГБ / 128 ГБ — 89 доларів (3440 гривень).

Нагадаємо, експерт порівняв бюджетні смартфони Samsung Galaxy A27 та Samsung Galaxy A37.

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