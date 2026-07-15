Недорогой, но надежный смартфон на Android: сколько стоит новинка от HMD (фото)

Финская компания HMD выпустила новый бюджетный смартфон HMD Arc 2, который стал обновленной версией оригинальной модели HMD Arc.

Телефон HMD Arc 2 предлагает базовый набор функций для повседневного использования, отмечает Sangri Today.

HMD Arc 2 оснащён 6,52-дюймовым IPS-ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, а также процессор Unisoc T603, изготовленный по 12-нм технологическому процессу, с тактовой частотой 1,8 ГГц.

HMD Arc 2 Фото: HMD

Телефон оснащен портом USB Type-C для зарядки, 3,5-мм разъемом для наушников, а также слотом для карт microSD для расширения памяти.

Важно

Лучшие смартфоны на Android с мощным процессором: топ-5 моделей на 2026 год (фото)

HMD Arc 2 работает на базе операционной системы Android 14 Go Edition. Среди других характеристик новинки — аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, основная камера на 13 МП и фронтальная камера на 5 МП.

Відео дня

Базовая версия HMD Arc 2 поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Также доступна конфигурация с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Цена HMD Arc 2 4 ГБ / 64 ГБ — 68 долларов (2630 грн).

Цена HMD Arc 2 4 ГБ / 128 ГБ — 89 долларов (3440 грн).

Напомним, что эксперт сравнил бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A27 и Samsung Galaxy A37.

Фокус также сообщал, что Huawei представила на мировом рынке серию смартфонов Pura 90.