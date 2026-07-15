Вийшов недорогий смартфон Realme з батареєю на 8000 мАг: характеристики та ціна (фото)

Компанія Realme представила новий бюджетний смартфон Narzo 100x з потужним акумулятором та надійним процесором.

Характеристики Realme Narzo 100x вже оприлюднені на офіційному сайті бренду.

Ключовою перевагою смартфона став акумулятор ємністю 8000 мАг, здатний витримувати до трьох днів роботи без підзарядки. Він підтримує зарядку потужністю 45 Вт, обхідну зарядку у всіх сценаріях та зворотну дротову зарядку.

Realme Narzo 100x Realme Narzo 100x

Realme Narzo 100x працює на чипі Dimensity 6300 під управлінням Realme UI 7.0. Він пропонує до 6 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 ГБ вбудованої пам’яті UFS 2.2. Для охолодження під час навантажень є випарна камера об'ємом 5300 мм².

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РК-дисплей Realme Narzo 100x має діагональ 6,81 дюйма, частоту оновлення 144 Гц та пікову яскравість 1200 ніт. Виробник обіцяє стабільну плавність 60 кадрів на секунду в режимах BGMI, MLBB та Free Fire, проте невідомо, чи підтримується частота оновлення 144 Гц під час ігор.

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Інші характеристики Realme Narzo 100x включають подвійну задню камеру з основним сенсором на 50 МП, фронтальну камеру на 8 МП, сертифікацію MIL-STD-810H та клас захисту IP65. Пристрій доступний у кольорах Flash Orange та Midnight Black.

Ціна Realme Narzo 100x — від 7 500 до 10 000 грн.

Нагадаємо, Redmi готується представити серію смартфонів Turbo 6 з потужними акумуляторами.

Фокус також повідомляв, що Honor, схоже, розробляє телефон з батареєю ємністю близько 14 000 мАг.